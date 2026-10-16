"El fútbol es una guerra en la que sobrevive el que más aguante": extécnico de Llaneros

José Luis García habló sobre su sorpresiva salida de Llaneros FC, aseguró que la decisión estuvo relacionada con el resultado del último partido contra Internacional de Bogotá por la Copa BetPlay y cuestionó la falta de paciencia con los procesos deportivos en el fútbol colombiano.

En entrevista con Blog Deportivo, el entrenador expresó su tristeza, especialmente porque consideraba que su equipo venía cumpliendo los objetivos trazados.

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“El fútbol es una guerra y la guerra sobrevive el que aprende a aguantar un poco más”, afirmó.

García explicó que la decisión de terminar su ciclo se produjo después del último compromiso del equipo, cuando sostuvo una conversación con Juan Carlos Trujillo, propietario de la institución. Según relató, el resultado habría influido en la determinación, pese a que consideraba que Llaneros había generado suficientes oportunidades para obtener un mejor marcador.



“Ayer, seguramente motivado por el resultado, (...) me dijo que hasta ahí llegaba el proceso”, contó el entrenador, quien reconoció que la noticia lo tomó por sorpresa, pues días antes habían conversado sobre una posible renovación.



Procesos en el FPC

El entrenador también cuestionó la manera en que se toman algunas decisiones en el fútbol colombiano y señaló que hace falta mayor racionalidad para evaluar los resultados de los equipos. A su juicio, la presión puede llevar a que se interrumpan proyectos deportivos sin considerar suficientemente los objetivos institucionales.

“A veces los procesos no se respetan como se deberían de respetar”, afirmó, al recordar que algunos técnicos dejan sus cargos incluso desde las primeras jornadas de los campeonatos.

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En su análisis, García destacó que Llaneros había logrado competir frente a distintos rivales, tanto en condición de local como de visitante, pese a ser un equipo relativamente nuevo en la Primera División. Ese rendimiento, explicó, elevó las expectativas de los hinchas, los jugadores y la propia institución. Sin embargo, recordó que mantenerse en la máxima categoría representa un desafío para los clubes que ascienden y que los proyectos deben avanzar paso a paso. Además, aclaró que todavía falta el año 2027 para que Llaneros pueda cumplir el objetivo de consolidarse durante tres temporadas consecutivas en la categoría.

Finalmente, el técnico aseguró que se marcha tranquilo por el trabajo realizado junto a su cuerpo técnico. También manifestó su intención de despedirse personalmente de los jugadores, con quienes construyó una relación durante el tiempo compartido.

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“Hoy me toca salir a mí, mañana la vida me premiará con otro equipo”, concluyó.