FMI advierte que la situación fiscal de Colombia “no es sostenible” y evalúa opciones de apoyo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la situación presupuestaria de Colombia no es “sostenible”, y señaló que podría ofrecer financiación al país para ayudarlo a reducir su deuda pública. La declaración se produjo este viernes 16 de octubre de 2026 en Bangkok, Tailandia, durante la asamblea anual de la institución.

Las cifras que preocupan al FMI sobre las finanzas de Colombia

Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, expuso los indicadores que motivan la advertencia del organismo multilateral. Según explicó, el déficit primario del país es “muy grande” y equivale al 3,5 % del producto interno bruto (PIB).

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Además, indicó que la deuda pública alcanza el 60 % del PIB y continúa en aumento. “Esta situación no es sostenible ni viable”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa realizada al margen de la asamblea anual.

Un esfuerzo concertado para reducir la deuda

Chalk sostuvo que el país debe realizar un esfuerzo concertado para disminuir su endeudamiento. El director regional enfatizó la necesidad de adoptar medidas orientadas a corregir la trayectoria de las cuentas públicas, en un contexto en el que tanto el déficit primario como el nivel de deuda se mantienen en niveles que el organismo considera elevados.



Misión del FMI viajará a Bogotá a comienzos de noviembre

El directivo informó que ya se iniciaron conversaciones con las autoridades colombianas. Como parte de ese proceso, una misión del FMI viajará a Bogotá a principios de noviembre para examinar “diferentes opciones y estrategias” frente a la situación fiscal.

Asesoría, asistencia técnica o financiación

El FMI aún analiza la forma que tendría su respaldo al país. Chalk detalló que la institución sigue reflexionando sobre las modalidades de apoyo, entre las cuales mencionó:

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Asesoramiento en materia de política económica.

Asistencia técnica.

De manera potencial, financiación del propio Fondo.

“Seguimos reflexionando sobre las modalidades de nuestro apoyo”, señaló el director regional, sin precisar cuál de estas alternativas se aplicaría.

Compromiso del Gobierno con la política fiscal

Respecto a la postura de las autoridades colombianas, Chalk subrayó: “Para nosotros está bastante claro que el gobierno está muy comprometido con abordar la situación fiscal de la economía”. El funcionario no entregó detalles adicionales sobre las medidas específicas que se discuten con el Ejecutivo.

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Proyecciones de crecimiento económico para Colombia

En sus previsiones actualizadas, presentadas esta semana en Bangkok, el FMI estima que la economía colombiana crecerá 2,25 % en 2026 y 2,3 % en 2027. Estas cifras forman parte de las proyecciones que el organismo difundió en el marco de su asamblea anual.

El potencial de crecimiento, según el FMI

Pese a esos pronósticos, Chalk consideró que el potencial de la economía colombiana es mayor al proyectado. “El potencial del país es muy superior a eso. Debería registrar un crecimiento mucho más rápido”, comentó el director del Departamento del Hemisferio Occidental.

Qué se sabe hasta ahora

Déficit primario: 3,5 % del PIB, según el FMI.

Deuda pública: 60 % del PIB, con tendencia al alza.

Crecimiento proyectado: 2,25 % en 2026 y 2,3 % en 2027.

Próximo paso: misión del FMI en Bogotá a principios de noviembre.

Apoyo en evaluación: asesoría de política económica, asistencia técnica o, potencialmente, financiación.

La información fue entregada por Nigel Chalk durante la asamblea anual del FMI en Bangkok. Las modalidades concretas de apoyo y las condiciones que podrían acompañarlo se definirán a partir de las conversaciones con las autoridades colombianas y de la visita de la misión técnica prevista para el mes de noviembre.