Así son las tarjetas virtuales en el fútbol: se estrenaron en Uruguay

El fútbol comenzó a probar una nueva herramienta tecnológica para el arbitraje. Durante el triunfo de Nacional ante Rentistas, por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay, se estrenó el uso de las tarjetas virtuales, un sistema que busca agilizar el registro de las sanciones y otras incidencias de los partidos.

Con esta innovación, el árbitro principal dejó de utilizar las tradicionales cartulinas amarilla y roja para amonestar o expulsar a los futbolistas y recurrió a un dispositivo electrónico. La prueba busca modernizar los procedimientos que habitualmente se realizan a mano durante los encuentros.

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El nuevo mecanismo permite registrar automáticamente las sanciones y enviar la información al sistema COMET en tiempo real, sin necesidad de transcribirla después en los informes arbitrales. La herramienta también permite anotar sustituciones, penales y otras situaciones que ocurran durante el juego.

¿Cómo funcionan las tarjetas virtuales en el fútbol?

El dispositivo utilizado en Uruguay es similar a un teléfono celular y cuenta con dos botones: uno para registrar las tarjetas amarillas y otro para las rojas. De esta manera, el árbitro puede ingresar las sanciones directamente en el sistema electrónico mientras dirige el partido.

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La principal ventaja de esta tecnología es que automatiza un procedimiento administrativo que tradicionalmente requiere apuntes manuales y una posterior digitalización. Con el registro inmediato, la federación puede disponer de la información del encuentro con mayor rapidez y facilitar la elaboración de los reportes oficiales.

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Además de las amonestaciones y expulsiones, el sistema permite registrar cambios de jugadores, penales y otras incidencias. El objetivo es centralizar los datos del partido y reducir el tiempo que los árbitros y las autoridades futbolísticas dedican a completar los informes una vez finalizado el encuentro.

¿Las tarjetas virtuales tienen el aval de la FIFA?

Gustavo Méndez, exárbitro y analista arbitral, explicó en una entrevista con Blog Deportivo, de Blu Radio, que esta tecnología corresponde a un desarrollo uruguayo que todavía no cuenta con el aval de la FIFA ni de la Conmebol.

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“Se trata del desarrollo de una tecnología uruguaya que no cuenta con el aval de la FIFA ni de la Conmebol. Simplemente, se realizó una prueba autorizada por la Asociación del Valle de Fútbol y su comisión de árbitros”, explicó Méndez al referirse al alcance de la iniciativa.

El analista señaló que la herramienta tiene principalmente una finalidad administrativa: permitir que la información de los partidos llegue de manera automática a los sistemas de las federaciones. Por eso, su implementación no significa que las tarjetas físicas hayan sido sustituidas oficialmente en todas las competiciones.

Méndez también recordó que este tipo de innovaciones debe superar un proceso de evaluación antes de extenderse a otros torneos. Según explicó, el camino para obtener una aprobación internacional incluye la intervención de la International Football Association Board (IFAB), organismo responsable de las reglas de juego, y posteriores pruebas en competiciones.

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Gustavo Méndez cuestiona el exceso de tecnología en el arbitraje

Aunque reconoció que la tecnología puede facilitar determinadas tareas, Méndez manifestó sus reparos frente a la creciente incorporación de herramientas en el fútbol. Para el exárbitro, la prioridad debería ser mejorar el nivel de los jueces y evitar que la asistencia tecnológica termine reduciendo su capacidad de decisión.

“Mientras facilite el arbitraje me parece fantástico, pero me encantaría que en algún momento nos preocupáramos más por mejorar el nivel del arbitraje y no seguir poniendo tanta tecnología”, afirmó durante la entrevista con Blog Deportivo.

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El analista considera que el aumento de recursos tecnológicos no ha eliminado las controversias y que, en algunos casos, puede debilitar la autoridad de quienes deben impartir justicia dentro del campo de juego.

“Pasamos del arbitraje de pensar al arbitraje de ejecutar. El árbitro hoy ejecuta, no piensa”, agregó Méndez, al cuestionar un modelo en el que, según su perspectiva, las decisiones dependen cada vez más de las herramientas disponibles.

“Estamos olvidando la esencia del fútbol”

La discusión sobre las tarjetas virtuales también se enmarca en un debate más amplio sobre el papel de la tecnología en el deporte. Méndez advirtió que la búsqueda de decisiones perfectas puede dejar de lado el componente humano que históricamente ha caracterizado al fútbol.

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“Nos estamos yendo demasiado al detalle, queriendo un deporte perfecto, cuando el fútbol no es perfecto”, sostuvo el exárbitro. En su opinión, aunque las herramientas tecnológicas pueden contribuir a mejorar algunos procedimientos, no eliminan la necesidad de interpretación ni las limitaciones propias del juzgamiento humano.