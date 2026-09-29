"Me voy tranquilo": Sebastián Oliveros habla tras su salida como técnico del Tolima

Sebastián Oliveros habló tras su salida del Deportes Tolima y aseguró que se marcha “tranquilo” por el proceso que alcanzó a desarrollar con el equipo, pese a que su intención era continuar al frente del conjunto vinotinto y oro.

“Yo había manifestado mi intención de seguir, de seguir trabajando, de seguir desarrollando, construyendo el proceso. Al final el club tomó una decisión y bueno, la respeto”, afirmó Oliveros en entrevista con Blog Deportivo. El técnico también señaló que entiende que la institución puede tener otros objetivos o un plan diferente para lo que resta de la temporada.



Balance con el Tolima

Al hacer un balance de su gestión, Oliveros reconoció que una de las situaciones que habría manejado de otra manera fue la serie ante Deportes Quindío por la Copa BetPlay. Según explicó, si tuviera nuevamente la posibilidad de afrontar ese partido, habría optado por no rotar la nómina y utilizar a sus mejores jugadores, pues avanzar le habría permitido mantener al Tolima con vida en dos de los tres torneos que disputaba.

El entrenador también destacó que, cuando llegó al equipo, uno de los objetivos planteados era alcanzar los 40 puntos para conseguir la clasificación a un torneo internacional. Al momento de su salida, el Tolima acumulaba 18 unidades y estaba en zona de clasificación, por lo que Oliveros consideraba que todavía existía margen para alcanzar las metas trazadas.

Técnico Sebastián Oliveros. X: @cdtolima

“Sentíamos la confianza y la seguridad de que podíamos seguir sumando, seguir construyendo esos objetivos”, explicó.



Pese a la decisión del club, Oliveros aseguró que no se marcha con resentimiento y destacó que confiaba en el camino que estaba construyendo junto con su cuerpo técnico.

“En este momento me siento tranquilo porque sabía que íbamos en un camino el cual nos iba a dar resultados en ese mediano plazo”, sostuvo, pues dejó al equipo en la séptima posición en la tabla de posiciones de la liga.

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Entretanto, el técnico también hizo referencia a las dificultades que tuvo para encontrar una nómina estable debido a diferentes lesiones y aseguró que siempre se sintió respaldado por sus jugadores. Tras despedirse del plantel, destacó especialmente la relación que construyó con los capitanes y líderes del equipo y afirmó que se lleva “las mejores relaciones” con ellos.

Finalmente, Oliveros negó que durante su etapa en el club se hubieran presentado problemas disciplinarios importantes.