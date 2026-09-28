Tolima ya tiene nuevo entrenador tras la salida de Sebastián Oliveros

Deportes Tolima confirmó este lunes, 28 de septiembre, un cambio en su dirección técnica. El club anunció oficialmente la salida de Sebastián Oliveros y, de manera inmediata, presentó a Luis Fernando Suárez como su nuevo entrenador para afrontar el tramo restante de la temporada.

El fin del joven entrenador, de 38 años, se produjo después del empate 2-2 ante Fortaleza por la fecha 12 de la Liga BetPlay, resultado que extendió a cuatro los partidos consecutivos del conjunto ‘Pijao’ sin conseguir una victoria.

“El profesor Sebastián Oliveros no continuará como director técnico de nuestro plantel. A él y a su cuerpo técnico les deseamos muchos éxitos en los nuevos retos profesionales que emprendan”, se lee en el comunicado del pijao.

De esta manera, terminó el proceso del estratega bogotano al frente del equipo, en una etapa que comenzó durante el segundo semestre de 2026 y que llegó a su fin después de 15 partidos dirigidos, con seis triunfos, tres empates y seis derrotas, incluyendo copa y liga.



Suárez vuelve al FPC

El encargado de asumir el puesto será Luis Fernando Suárez, quien tendrá una segunda etapa como entrenador del Deportes Tolima. El técnico ya había dirigido al equipo en 2002 y ahora regresa al fútbol colombiano, pues vale recordar que su último equipo en el país fue el Deportivo Pereria en el 2025.



Suárez cuenta con experiencia al frente de clubes como Atlético Nacional, Deportivo Cali, Junior, La Equidad y Bucaramanga, así como de las selecciones de Ecuador (Mundial 2006), Honduras (Mundial Brasl 2014) y Costa Rica (Mundial Qatar 2022).

Luis Fernando Suárez, DT de Costa Rica Foto: AFP

El nuevo entrenador estará acompañado de Iván Niño como preparador físico, mientras que Fabián Torres y Henry Rojas cumplirán funciones como asistentes técnicos.

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Ahora, Suárez asumirá al pijao que marcha en la séptima posición de la Liga BetPlay y que busca mantenerse en la pelea por los cuadrangulares. Su próximo partido será el sábado, 3 de octubre, contra Boyacá Chicó en condición de local.

“A todos ellos les damos la más cordial bienvenida como punta de lanza de esta TRIBU PIJAO. ¡Vamos todos juntos una vez más!”, concluyó el club.