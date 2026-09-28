FCF rechaza versión polémica de designación de árbitros en partidos del fútbol colombiano

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) rechazó los señalamientos sobre una supuesta intervención de su presidente, Ramón Jesurún, en la designación y modificación de árbitros para partidos del fútbol colombiano. El comunicado fue publicado este lunes, 28 de septiembre.

La controversia surgió a partir de una investigación publicada por el diario La Patria, según la cual el dirigente habría intervenido en dos designaciones correspondientes a la décima fecha del campeonato.

En entrevista con Blog Deportivo, Osvaldo Hernández, periodista y editor de deportes de La Patria, afirmó que dos fuentes vinculadas al arbitraje colombiano le entregaron la información sobre un presunto cambio en las designaciones realizadas inicialmente por el Departamento Técnico de la Comisión Arbitral Nacional.

Según el periodista, Wilmar Roldán estaba previsto para dirigir el partido entre Jaguares y Fortaleza, mientras que Javier Villa había sido asignado al encuentro entre Internacional de Bogotá y Llaneros. La versión publicada sostiene que ambas designaciones fueron invertidas y que Roldán terminó en el compromiso disputado en Bogotá, mientras Villa fue enviado a Montería.



El periodista señaló además que la investigación incluyó otro episodio relacionado con Nicolás Gallo, a quien, según su versión, la Comisión Arbitral le habría dado autorización para integrar el equipo arbitral del salvadoreño Iván Barton en una invitación internacional. Sin embargo, Hernández sostuvo que posteriormente esa autorización habría sido negada.

Referencia de árbitro. Foto: AFP.

“Ni el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol ni terceros ajenos a dicha instancia tienen facultades para disponer, ordenar o modificar las designaciones arbitrales”, señaló la FCF en su comunicado.

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La federación también destacó la trayectoria jurídica e institucional de los integrantes de la comisión y aseguró que estos ejercen directamente las competencias que les corresponden.

Sobre el caso de Nicolás Gallo, la FCF entregó una explicación diferente a la planteada en la investigación. La entidad precisó que la solicitud para que el árbitro colombiano participara en un partido internacional durante septiembre fue atendida oportunamente y por escrito, pero que en esa ocasión no era posible disponer de un juez debido a “las necesidades del calendario y a la programación de las competiciones del fútbol colombiano”.

Hernández, por su parte, cuestionó que la respuesta oficial proviniera directamente de la federación y no de la Comisión Arbitral, al considerar que los señalamientos estaban dirigidos específicamente contra el presidente Ramón Jesurún.