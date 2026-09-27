Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras triunfo del Deportivo Cali ante Águilas

El Deportivo Cali se impuso 2-0 ante Águilas Doradas y protagonizó uno de los movimientos importantes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II. El conjunto verdiblanco consiguió el triunfo en Palmaseca y llegó a 21 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la clasificación.

El equipo caleño volvió a sumar de a tres después de un partido en el que consiguió imponerse ante Águilas Doradas. Con este resultado, Cali aparece detrás de América, que continúa en la primera posición con 24 puntos.

¿Qué otros resultados dejó la jornada?

Además del triunfo del Deportivo Cali, la fecha dejó varios resultados que modificaron la clasificación. Atlético Bucaramanga derrotó 3-1 a Once Caldas, resultado que cobró el puesto de Hernán Dario Herrera, que dejó el banquillo del Blanco Blanco.



Cúcuta también consiguió una victoria al imponerse 2-1 sobre Llaneros, mientras que Junior derrotó 2-0 a Medellín.

Otro de los encuentros terminó con igualdad. Deportivo Pereira e Internacional de Bogotá empataron 0-0, por lo que ambos equipos sumaron un punto en la jornada.

Publicidad

Por su parte, Alianza consiguió un triunfo como visitante al superar 2-1 a Jaguares, mientras que Fortaleza y Tolima terminaron empatados 2-2.

Con estos resultados, América continúa en la cima, pero el triunfo del Deportivo Cali le permitió al conjunto verdiblanco escalar hasta la segunda posición de la tabla de la Liga BetPlay II.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?

Publicidad

Tras los partidos disputados, América mantiene el liderato con 24 unidades: