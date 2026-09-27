En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Robo en Bella Suiza, Usaquén
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras triunfo del Deportivo Cali ante Águilas

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras triunfo del Deportivo Cali ante Águilas

El Deportivo Cali derrotó 2-0 a Águilas Doradas y escaló en la clasificación de la Liga BetPlay II, en una jornada que también dejó triunfos de Bucaramanga, Cúcuta, Junior y Alianza.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras triunfo del Deportivo Cali.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras triunfo del Deportivo Cali. Foto @DeportivoCaliCP
Por: Camilo Álvarez
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

El Deportivo Cali se impuso 2-0 ante Águilas Doradas y protagonizó uno de los movimientos importantes en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II. El conjunto verdiblanco consiguió el triunfo en Palmaseca y llegó a 21 puntos, ubicándose en el segundo lugar de la clasificación.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El equipo caleño volvió a sumar de a tres después de un partido en el que consiguió imponerse ante Águilas Doradas. Con este resultado, Cali aparece detrás de América, que continúa en la primera posición con 24 puntos.

Últimas noticias

Mural de Atlético Nacional en homenaje a Chapecoense.
Fútbol Colombiano

Atlético Nacional homenajea a Chapecoense con emotivo mural: "Por siempre"

Alberto Gamero Chicho Arango.
Fútbol Colombiano

Gamero reacciona a lesión de 'Chicho' Arango: "Lo quiero mucho"

¿Qué otros resultados dejó la jornada?

Además del triunfo del Deportivo Cali, la fecha dejó varios resultados que modificaron la clasificación. Atlético Bucaramanga derrotó 3-1 a Once Caldas, resultado que cobró el puesto de Hernán Dario Herrera, que dejó el banquillo del Blanco Blanco.

Cúcuta también consiguió una victoria al imponerse 2-1 sobre Llaneros, mientras que Junior derrotó 2-0 a Medellín.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Otro de los encuentros terminó con igualdad. Deportivo Pereira e Internacional de Bogotá empataron 0-0, por lo que ambos equipos sumaron un punto en la jornada.

Publicidad

Por su parte, Alianza consiguió un triunfo como visitante al superar 2-1 a Jaguares, mientras que Fortaleza y Tolima terminaron empatados 2-2.

Con estos resultados, América continúa en la cima, pero el triunfo del Deportivo Cali le permitió al conjunto verdiblanco escalar hasta la segunda posición de la tabla de la Liga BetPlay II.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay?

Publicidad

Tras los partidos disputados, América mantiene el liderato con 24 unidades:

  1. América — 24 pts | DG: +16
  2. Deportivo Cali — 21 pts | DG: +9
  3. Bucaramanga — 20 pts | DG: +8
  4. Millonarios — 20 pts | DG: +7
  5. Atlético Nacional — 19 pts | DG: +9
  6. Medellín — 19 pts | DG: +4
  7. Tolima — 18 pts | DG: +2
  8. Santa Fe — 16 pts | DG: +5
  9. Llaneros — 14 pts | DG: 0
  10. Once Caldas — 12 pts | DG: -1
  11. Internacional — 12 pts | DG: -4
  12. Cúcuta — 12 pts | DG: -8
  13. Águilas Doradas — 11 pts | DG: -3
  14. Boyacá Chicó — 11 pts | DG: -8
  15. Alianza — 11 pts | DG: -10
  16. Junior — 9 pts | DG: 0
  17. Fortaleza — 9 pts | DG: -5
  18. Deportivo Pereira — 8 pts | DG: -5
  19. Pasto — 8 pts | DG: -9
  20. Jaguares — 7 pts | DG: -7
Relacionados

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad