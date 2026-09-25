Gamero reacciona a lesión de 'Chicho' Arango: "Lo quiero mucho"

Alberto Gamero habló sobre la lesión que sufrió Cristian ‘Chicho’ Arango durante el partido entre Atlético Nacional vs. Millonarios y aprovechó para enviarle un mensaje de respaldo al delantero.

En entrevista con Blog Deprotivo, el técnico del conjunto embajador aseguró que espera que el atacante tenga una pronta recuperación y dejó claro el cariño que siente por el futbolista, quien tuvo que abandonar el clásico disputado en el estadio Atanasio Girardot.

Todo sucedió en el minuto 9, cuando el atacante verdolaga intentó disputar un balón con Stiven Vega, pero en el choque con el jugador de Millonarios, tuvo un movimiento que afectó su rodilla derecha. De hecho, aunque intentó regresar a la cancha y seguir jugando, el dolor se lo impidió.

Terminó abandonando la cancha en el minuto 14 en medio de lágrimas en medio del clásico entre antioqueños y bogotanos, en un escenario donde era titular y podía demostrar sus cualidades.



"'Chicho' Arango, que le mando mucha fuerza, le mando mucha energía para que, para que salga rápido de esa lesión, porque soy una persona que lo quiero mucho a él. Dios quiera que él salga bien en su recuperación. Pero 'Chicho' se lesionó solo", dijo el entrenador.

¡SE PRENDEN LAS ALARMAS EN NACIONAL! Cristian 'Chicho' Arango sale de la cancha por un golpe con Stiven Vega. #LALIGAxWIN 🟢⚽Ⓜ️ pic.twitter.com/qh9hcDJWSs — Win Sports (@WinSportsTV) September 25, 2026

Gamero defendió planteamiento de Millos

Entretanto, Gamero fue consultado por las declaraciones de Lucas González, entrenador de Atlético Nacional, quien consideró que Millonarios había generado poco en el partido y que el resultado pudo ser diferente si algunas de las oportunidades del conjunto antioqueño hubieran terminado en gol. El técnico samario defendió el trabajo de sus dirigidos y señaló que las estadísticas mostraban un duelo más equilibrado de lo que podía sugerir el dominio de la pelota de los locales.

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"A lo mejor se defendió mejor Nacional porque es que Nacional sí me jugó con 3 volantes de marcas y 3 centrales. Entonces nos obstaculizó a nosotros la parte ofensiva, pero Millonarios fue a buscar el partido, fue a jugar", recalcó.

Además, Gamero recordó que su equipo utilizó jugadores de características ofensivas y que incluso dejó dos defensores centrales en el banco porque su intención era buscar el partido y no limitarse a proteger el resultado.

Vale recordar que Atlético Nacional terminó con el 59 % de la posesión frente al 41 % de Millonarios y registró 13 remates totales, aunque solamente tres fueron directamente a portería. El cuadro capitalino también tuvo tres remates al arco, una estadística que Gamero utilizó para respaldar su interpretación de que el compromiso estuvo más parejo en las opciones claras de lo que podía reflejar la posesión.

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El próximo reto del embajador será contra el Medellín el martes 29 de septiembre en condición de visitante a las 8:05 de la noche.