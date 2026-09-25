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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Independiente Medellín confirmó el parte médico de Juan Fernando Quintero, ¿cuánto tiempo será baja?

Independiente Medellín confirmó el parte médico de Juan Fernando Quintero, ¿cuánto tiempo será baja?

El club informó, por medio de un comunicado, que el mediocampista deberá continuar con el proceso de recuperación bajo seguimiento médico.

Juan Fernando Quintero, volante del DIM.
Juan Fernando Quintero, volante del DIM.
Foto: Independiente Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Juan Fernando Quintero presenta una lesión muscular en el recto femoral izquierdo, según informó este viernes el departamento médico del Deportivo Independiente Medellín. El diagnóstico se conoció luego de que el jugador fuera sometido a estudios complementarios.

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El DIM confirmó que los exámenes médicos realizados a Juan Fernando Quintero permitieron establecer el alcance de la molestia que presenta en su pierna izquierda. El mediocampista deberá continuar con el proceso de recuperación bajo seguimiento médico.

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¿Cuánto tiempo estará de baja Juan Fernando Quintero en el DIM?

Por ahora, el Deportivo Independiente Medellín no estableció un tiempo específico de incapacidad para Quintero. Según el parte médico, su regreso a las canchas dependerá de la evolución clínica de la lesión muscular.

La situación representa una novedad para el DIM, que deberá esperar el desarrollo de la recuperación antes de conocer cuándo podrá volver a contar con Juan Fernando Quintero para sus próximos compromisos.

Cabe recordar que la lesión del centrocampista de Independiente Medellín se produjo en medio del compromiso que el poderoso disputó el pasado martes, en el Atanasio Girardot, ante Jaguares de Córdoba por la fecha 11 de la Liga Betplay y que terminó con victoria (2-1) para el onceno local, dirigido por Amaranto Perea.

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Tras conocer el parte médico, el club antioqueño, que marcha actualmente en la cuarta posición de la Liga con 19 puntos y tendrá su partido de este fin de semana ante el Junior de Barranquilla, realizará seguimiento permanente al estado físico del futbolista y entregará novedades sobre su recuperación conforme avance el proceso.

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