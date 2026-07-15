El DIM anunció dos refuerzos: un defensa y un delantero llegan al poderoso

El Deportivo Independiente Medellín confirmó este miércoles la llegada de dos nuevos refuerzos para afrontar los retos deportivos del segundo semestre de la temporada. Se trata del delantero Jeison Medina y el defensor Alfonso Simarra, quienes se incorporan al plantel poderoso con el objetivo de fortalecer el ataque y la zona defensiva.

Jeison Medina, delantero antioqueño nacido en Medellín, regresa a su ciudad para vestir la camiseta del DIM tras su paso por Liga Deportiva Universitaria de Quito. El atacante se ha consolidado en los últimos años como uno de los goleadores colombianos más regulares, gracias a su capacidad para definir y su constante aporte ofensivo.

El club informó que Medina llega al Deportivo Independiente Medellín en condición de préstamo por un año, con opción de compra. Desde ahora integrará el plantel profesional y estará disponible para competir en los diferentes torneos que disputará el equipo durante la presente temporada.

"Con su olfato goleador, experiencia y compromiso, inicia una nueva etapa defendiendo los colores del Equipo del Pueblo", destacó el Medellín al oficializar la incorporación del atacante, a quien también le dio la bienvenida con el mensaje: "Que este sea el comienzo de muchos goles y alegrías junto a la Familia Roja".



El segundo fichaje anunciado por el DIM fue el del defensor colombiano Alfonso Simarra, quien llega procedente de UCV de Venezuela para reforzar la última línea del conjunto antioqueño. El zaguero se suma al proyecto deportivo con la misión de aportar seguridad, fortaleza y solidez defensiva.

A diferencia de Medina, Simarra firmó un contrato por las próximas dos temporadas con el Deportivo Independiente Medellín. El defensor ya hace parte del plantel profesional y comenzará de inmediato su proceso de adaptación para competir en el segundo semestre del año.

"Con ilusión y la responsabilidad que representa vestir esta camiseta, Simarra inicia una nueva etapa en su carrera defendiendo los colores del Poderoso", señaló el club en el anuncio oficial, en el que también le deseó éxitos en esta nueva etapa junto a la Familia Roja.

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Con la llegada de Jeison Medina y Alfonso Simarra, el Deportivo Independiente Medellín continúa reforzando su plantilla de cara a los desafíos del segundo semestre. La institución espera que ambos futbolistas aporten experiencia, rendimiento y competitividad para luchar por los objetivos deportivos en la Liga y las demás competencias del calendario.