Independiente Medellín anuncia su nuevo técnico: es un viejo conocido del equipo

El Independiente Medellín oficializó este martes la llegada de Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del plantel profesional. El exdefensor antioqueño, campeón con el club en 2002, firmó un contrato por los próximos dos años y asumirá el cargo una vez concluya sus compromisos con la Selección Colombia en la Copa del Mundo.

A través de un comunicado, el equipo rojo destacó el vínculo histórico de Amaranto con la institución y recordó su papel en la obtención de la estrella de 2002-II, título que puso fin a una espera de 45 años. “Hablar de Luis Amaranto Perea es hablar de un hombre nacido futbolísticamente en nuestra institución”, señaló el DIM.

El club también resaltó que el nuevo entrenador regresa “con una visión moderna del fútbol, un profundo conocimiento del jugador colombiano y un amplio reconocimiento nacional e internacional”. Además, agradeció a la Federación Colombiana de Fútbol por facilitar el proceso que permitió concretar su vinculación al conjunto antioqueño.

En el anuncio oficial, el Medellín aseguró que la llegada del exjugador representa “identidad, pertenencia y convicción”, al considerar que se trata de un hombre que “conoce la grandeza de esta camiseta” y que entiende lo que significa representar al denominado “pueblo poderoso”.



Luis Amaranto Perea construyó una destacada carrera internacional tras su paso por Atlético de Madrid, club en el que se consolidó como referente entre 2004 y 2012. Durante su trayectoria también vistió las camisetas de Boca Juniors y Cruz Azul, además de disputar 74 partidos con la Selección Colombia.

Experiencia como técnico de Amaranto Perea

Como entrenador y miembro de cuerpos técnicos, Amaranto hizo parte del Junior campeón de la Liga Colombiana 2019-II y de la Superliga 2020. Más recientemente, integró el cuerpo técnico de la Selección Colombia que alcanzó el subcampeonato de la Copa América 2024.

El DIM informó que el cuerpo técnico estará conformado por Breiner Clemente Castillo y Giovanny Andrés Ruiz Ospina como asistentes técnicos, mientras que Juan Camilo Quintero y Jorge Luis Salazar Martínez serán los preparadores físicos. El club indicó que el grupo de trabajo iniciará labores tras el regreso del plantel de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores.

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“Bienvenido nuevamente a casa, Lucho”, concluyó el comunicado del Independiente Medellín, que apuesta por el regreso de uno de sus ídolos históricos para liderar el nuevo proyecto deportivo del equipo.