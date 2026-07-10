Barrida en Independiente Medellín: el poderoso anunció la salida de seis jugadores

El Deportivo Independiente Medellín confirmó este viernes movimientos de salida su plantilla de cara al segundo semestre de 2026 en el fútbol profesional colombiano. El club antioqueño oficializó varias salidas entre transferencias definitivas, préstamos y la desvinculación de uno de sus delanteros, como parte de la reestructuración del equipo.

Dentro de las decisiones adoptadas por el Poderoso, Nezareth Segura y Dávinson Estupiñán fueron transferidos de manera definitiva al Bogotá FC. Con esta operación, ambos futbolistas continuarán sus carreras en el conjunto capitalino tras finalizar su ciclo con el Medellín.

Otro de los movimientos confirmados por el DIM involucra a Daniel Londoño, quien jugará en Once Caldas. El club informó que ambas instituciones alcanzaron un acuerdo para que el futbolista salga a préstamo, en una negociación que incluye una opción de compra al finalizar el periodo de cesión.

En cuanto a Iker Blanco, el mediocampista fue cedido a préstamo a Orsomarso. La operación no contempla opción de compra, aunque el Deportivo Independiente Medellín conservó una cláusula de repesca que le permitirá recuperar al jugador antes de que finalice el préstamo, si así lo considera.



Por su parte, Francisco Chaverra continuará su carrera en Millonarios. El extremo fue cedido a préstamo con opción de compra, mientras que Leyser Chaverra también cambiará de equipo para disputar el segundo semestre con Deportivo Cali bajo las mismas condiciones contractuales.

Finalmente, el DIM confirmó la salida del delantero argentino Francisco Fydriszewski. Según explicó la institución, Junior de Barranquilla hizo efectiva la cláusula de rescisión de su contrato, lo que puso fin de manera oficial al vínculo del atacante con el conjunto antioqueño.

Con estas decisiones, el Deportivo Independiente Medellín continúa ajustando su nómina para afrontar los retos deportivos del segundo semestre de 2026. Se espera que en los próximos días el club también anuncie nuevas incorporaciones para fortalecer el plantel dirigido por el cuerpo técnico.