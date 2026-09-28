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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Liga BetPlay comparte ranking negativo con China y Arabia: "Mal indicador"

Liga BetPlay comparte ranking negativo con China y Arabia: "Mal indicador"

El fútbol profesional colombiano no se encuentra en su mejor rendimiento deportivo y, prueba de ello, ahora ocupa un lugar al lado de ligas de bajo rendimiento en el mundo.

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Liga BetPlay //
Fotos: AFP / Dimayor.
Por: Jose Villanueva
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Actualizado: 28 de sept, 2026

Para muchos el fútbol profesional colombiano no atraviesa su mejor momento en cuanto a su rendimiento deportivo en comparación a otras ligas de la región, prueba de ello ha sido el pésimo nivel mostrado por los equipos que han clasificado a competencias internacionales en donde terminan siendo los primeros eliminados.

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Sin embargo, esa apreciación se ha trasladado también a las estadísticas y el más reciente informe del Observatorio de Fútbol CIES aseguró que el FPC se encuentra entre las más lentas de todo el mundo -con poco tiempo de juego atractivo- compartiendo ranking con ligas como la de Emiratos Árabes, China, Arabia, entre otros, que, según muchos, son consideradas de las de peor rendimiento del mundo.

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Liga BetPlay //
Foto: AFP

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Este ranking negativo se encuentra encabezado por la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, con 83,6 %, seguida por la LigaPro de Ecuador (82,3 %), la Liga 1 de Perú (82,0 %) y la Superliga de China (81,6 %). Después aparece Colombia, con el 81,3 %.

Pero lo peor es que, según estas estadísticas, Corea del Sur, México, Arabia, Rumania y Paraguay son mejores en este sentido por encima de Colombia, ya que se encuentran por debajo de la Liga BetPlay.

James Rodríguez firmó contrato con Atlético Nacional en el 2026
James Rodríguez firmó contrato con Atlético Nacional en el 2026
Foto: captura de video Atlético Nacional

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¿Por qué la Liga BetPlay está entre las más lentas del mundo?

De acuerdo con CIES, en el fútbol profesional colombiano se disputa a menos de 15 kilómetros de hora, es decir, sus jugadores no se destacan por su enorme capacidad física en la cancha, sino que es poco el esfuerzo en ese sentido y deja un informe negativo para el FPC.

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Pese a la llegada de jugadores como James Rodríguez, Cuadrado o Juan Fernando Qunitero, el FPC debe trabajar para recuperar un ritmo competitivo que le permita resaltar en el mundo y, por supuesto, volver a ser protagonista en torneos internacional tras casi 9 años solo de fracasos.

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