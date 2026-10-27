Boyacá Chicó regresa a la segunda división del fútbol colombiano

Un empate 1-1 ante Junior de Barranquilla sentenció el pésimo 2026 que tuvo el Boyacá Chicó. El cuadro boyacense regresa al Torneo BetPlay en 2027 tras descender este martes, 27 de octubre, en una temporada que, lastimosamente, no tuvo mayor protagonismo.
El cuadro ajedrezado regresa a la segunda división ocupando el puesto 20 del descenso con un promedio de 0.9027 (102 puntos en 113 partidos jugados), demostrando que a lo largo del año sus resultados no fueron relevantes y determinantes para haber cambiado esta historia, alejado completamente del Cúcuta que, parcialmente, se salva del descenso.
Publicidad
¿Qué otro equipo está cerca del descenso?
Jaguares y Cúcuta Deportivo se disputan el segundo puesto para regresar a la segunda división del FPC, con mayor posibilidad para el equipo de Monteria que tiene un promedio de 0.911, mientras que los motilones tienen 1.057, por ende, serán determinante las últimas fechas para saber qué pasará.
Así quedó la tabla del descenso en Colombia
- 20. Boyacá Chicó — 102 PTS | 113 PJ | 0.902 PROM
- 19. Jaguares — 31 PTS | 34 PJ | 0.911 PROM
- 18. Cúcuta — 37 PTS | 35 PJ | 1.057 PROM
- 17. Inter Bogotá — 124 PTS | 113 PJ | 1.097 PROM
- 16. Llaneros — 84 PTS | 75 PJ | 1.120 PROM
- 15. Alianza — 126 PTS | 112 PJ | 1.125 PROM
- 14. Pereira — 131 PTS | 112 PJ | 1.169 PROM
- 13. Cali — 140 PTS | 113 PJ | 1.238 PROM
- 12. Fortaleza — 140 PTS | 112 PJ | 1.250 PROM
- 11. Águilas Doradas — 142 PTS | 113 PJ | 1.256 PROM
- 10. Pasto — 143 PTS | 112 PJ | 1.276 PROM
- 9. Once Caldas — 174 PTS | 113 PJ | 1.539 PROM
- 8. Medellín — 179 PTS | 112 PJ | 1.598 PROM
- 7. Bucaramanga — 180 PTS | 112 PJ | 1.607 PROM
- 6. Millonarios — 182 PTS | 113 PJ | 1.610 PROM
- 5. Junior — 183 PTS | 113 PJ | 1.619 PROM
- 4. Santa Fe — 192 PTS | 112 PJ | 1.714 PROM
- 3. América — 194 PTS | 112 PJ | 1.732 PROM
- 2. Tolima — 197 PTS | 113 PJ | 1.743 PROM
- 1. Atlético Nacional — 200 PTS | 112 PJ | 1.785 PROM