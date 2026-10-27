Boyacá Chicó regresa a la segunda división del fútbol colombiano

Un empate 1-1 ante Junior de Barranquilla sentenció el pésimo 2026 que tuvo el Boyacá Chicó. El cuadro boyacense regresa al Torneo BetPlay en 2027 tras descender este martes, 27 de octubre, en una temporada que, lastimosamente, no tuvo mayor protagonismo.

El cuadro ajedrezado regresa a la segunda división ocupando el puesto 20 del descenso con un promedio de 0.9027 (102 puntos en 113 partidos jugados), demostrando que a lo largo del año sus resultados no fueron relevantes y determinantes para haber cambiado esta historia, alejado completamente del Cúcuta que, parcialmente, se salva del descenso.

Boyacá Chicó // Foto: Dimayor

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¿Qué otro equipo está cerca del descenso?

Jaguares y Cúcuta Deportivo se disputan el segundo puesto para regresar a la segunda división del FPC, con mayor posibilidad para el equipo de Monteria que tiene un promedio de 0.911, mientras que los motilones tienen 1.057, por ende, serán determinante las últimas fechas para saber qué pasará.

Jaguares // Foto: Dimayor

Así quedó la tabla del descenso en Colombia