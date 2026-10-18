Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate entre Cali y Junior en Palmaseca

En Palmaseca, el Deportivo Cali y Junior no pasaron del empate 0-0 en un encuentro con pocas emociones y escasas opciones de gol. El compromiso contó con un estadio lleno, con algo más de 26.000 hinchas del conjunto azucarero, que acompañaron a su equipo en un partido en el que faltó claridad para romper la igualdad.

Azucareros y Tiburones intentaron buscar alternativas para quedarse con los tres puntos, pero ninguno consiguió marcar diferencias en el marcador. El resultado dejó un reparto de unidades en un tramo del campeonato en el que cada punto empieza a ser determinante para las aspiraciones de los equipos.

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En Villavicencio, Llaneros venció 1-0 a un discreto Independiente Santa Fe de Pablo Repetto. El conjunto cardenal tuvo una presentación discreta y no logró responder ante un rival que aprovechó la oportunidad para sumar una victoria importante.

El equipo dirigido por Pablo Repetto continúa mostrando irregularidad en la Liga BetPlay y todavía busca consolidar una idea de juego en un equipo que sigue mostrando muy poco fútbol.



América de Cali, líder del campeonato, igualó 1-1 frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini. El conjunto escarlata consiguió rescatar un punto durante el segundo tiempo ante un rival que disputó buena parte del compromiso con diez jugadores.

Por su parte, Millonarios consiguió una contundente victoria por 4-1 frente a Jaguares, mientras que Once Caldas se impuso 2-0 ante Independiente Medellín. En otro de los encuentros disputados, Águilas Doradas derrotó a Deportes Tolima 2-1. Nacional goleó en Tunja a Chicó 4 a 1 pero en partido correspondiente a la fecha 1.

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La jornada finalizará con los compromisos entre Deportivo Pasto y Alianza, el lunes; y el martes los partidos de Deportivo Pereira y Boyacá Chicó, e Internacional de Bogotá frente a Fortaleza, además del encuentro entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II

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