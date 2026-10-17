Sencia presentó reporte técnico sobre el estado de la grama del estadio El Campín: "Excelente"

La llegada del grupo surcoreano BTS convocó a miles de fanáticos en el estadio Nemesio Camacho El Campín el pasado 2 y 3 de octubre, pero, tras los eventos, surgió una polémica por las condiciones en las que quedó la grama.

Las imágenes difundidas posteriormente mostraron sectores del campo con afectaciones visibles, lo que generó cuestionamientos sobre el impacto que tienen los conciertos masivos en un escenario diseñado principalmente para la práctica deportiva.

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El hecho llevó a que la Dimayor cancelara partidos que ya estaban programados, debido a las condiciones de la cancha después de los trabajos realizados tras los conciertos.

En medio de la controversia, Sencia, empresa encargada de la administración del escenario, por medio de sus redes sociales, publicó reporte técnico en el que muestra el estado actual de la grama.



Así está actualmente la grama de El Campín

Este sábado 17 de octubre, Sencia indicó que el reporte fue elaborado tomando como referencia el Sistema de Calificación de la FIFA para campos de césped natural.

De acuerdo con la evaluación realizada por la empresa a las 3:00 de la tarde, la altura del césped se encuentra en 20 milímetros, dentro del rango considerado satisfactorio, que va de 15 a 21,9 milímetros.

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En cuanto a la rodadura del balón, la medición fue de 8,54 metros, resultado ubicado en el rango excelente establecido entre 4 y 10 metros.

Estadio Nemesio Camacho - El Campín. Foto: Sencia en Instagram.

La resistencia rotacional alcanzó los 21,8 Nm, también dentro del rango satisfactorio, establecido entre 15 y 25 Nm.

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Otro de los aspectos evaluados fue la capacidad del terreno para absorber el agua. La infiltración registrada fue de 130 milímetros por hora, frente a un rango satisfactorio de entre 40 y 150 milímetros por hora.

Por su parte, la compactación del terreno fue de 161,1 psi, una cifra que se encuentra dentro del rango satisfactorio de 160 a 200 psi.

La medición de uniformidad superficial fue de ≤20 milímetros, resultado clasificado como excelente, teniendo en cuenta que el rango establecido para esta categoría va de 0 a 20 milímetros.

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Finalmente, el reporte indicó que la humedad promedio del campo fue de 54,35 %.

Con estas mediciones, la empresa encargada mostró que el escenario deportivo se recupera luego de las afectaciones tras los conciertos de BTS.