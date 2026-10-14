Contraloría investiga posibles daños al patrimonio tras mal estado de gramilla de El Campín

La Contraloría de Bogotá abrió una indagación preliminar para establecer si las condiciones de operación y mantenimiento del estadio Nemesio Camacho El Campín, incluido el estado de la gramilla, y la ejecución del contrato de concesión han generado afectaciones al patrimonio público del Distrito. La medida se da luego de que algunas fechas de la Liga BetPlay se vieran afectadas por las condiciones del terreno de juego.

La investigación verificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales de Sencia, concesionario privado a cargo de la administración y operación de El Campín, relacionadas con el mantenimiento de la gramilla, la disponibilidad del estadio para eventos deportivos y la responsabilidad por los costos de recuperación o reemplazo del terreno de juego. También evaluará la labor de supervisión del IDRD y de la interventoría, así como la justificación de los pagos efectuados con recursos públicos.

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La Contraloría también revisará las posibles consecuencias económicas de la indisponibilidad del escenario, los aplazamientos o cancelaciones de partidos y las eventuales reclamaciones, indemnizaciones o contingencias que puedan comprometer los recursos del Distrito. Con esta indagación busca determinar si existen irregularidades con incidencia fiscal, cuantificar un posible daño patrimonial e identificar a los presuntos responsables, si corresponde.

La auditoría evaluará la ejecución del contrato y la gestión del IDRD, desde la etapa de factibilidad hasta la transición a la fase de construcción. Entre los aspectos que examinará están la sostenibilidad del modelo financiero, las contraprestaciones económicas que debe recibir Bogotá por la concesión y los ingresos derivados de eventos musicales.



Además, revisará la efectividad de los mecanismos de supervisión e interventoría para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección de los recursos públicos. La indagación preliminar y la auditoría son actuaciones distintas. Mientras la primera busca establecer si los hechos relacionados con la gramilla y la operación del estadio pudieron ocasionar un daño al patrimonio público, la segunda evaluará de manera integral la ejecución del contrato de concesión y la gestión del IDRD.

Por su parte, la Personería de Bogotá también realizó una visita administrativa al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), atendida por su director, Daniel Andrés García Cañón, para verificar las condiciones técnicas de El Campín y del terreno de juego, y hacer seguimiento a las garantías para la práctica del fútbol. La entidad señaló que continuará vigilando las medidas para garantizar que el fútbol sea una prioridad y proteger los derechos de los hinchas y de quienes disfrutan de los escenarios deportivos de la ciudad.