Sencia podría enfrentar multas de más de $4.700 millones por incumplimientos en El Campín: IDRD

La empresa Sencia podría enfrentar sanciones económicas superiores a los $4.700 millones por presuntos incumplimientos relacionados con el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá. Así lo advirtió Daniel García Cañón, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), quien confirmó en entrevista con Meridiano Blu que ya se adelantan revisiones contractuales tras el aplazamiento del partido entre Millonarios contra Once Caldas y Independiente Santa Fe vs. Jaguares de Córdoba.

El funcionario explicó que, luego de las inspecciones realizadas en el escenario deportivo, se determinó que el terreno de juego no ofrecía las condiciones necesarias para disputar los compromisos programados. Ante esta situación, el IDRD inició las acciones correspondientes para establecer si Sencia incumplió las obligaciones adquiridas en el contrato.

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“Las sanciones serán las dadas por el propio contrato”, señaló García Cañón, al referirse a las medidas que podrían aplicarse si se confirma la responsabilidad de la empresa.



Posible dura multa para Sencia

El director del instituto también detalló que entre las posibles consecuencias están la disminución de la retribución económica que recibe Sencia, la imposición de multas y la aplicación de una cláusula penal. Según explicó, esta última corresponde al 4,5 % del valor del contrato y podría representar alrededor de $4.700 millones. A esto se sumarían multas sucesivas de aproximadamente $10 millones, mientras persista la afectación, de acuerdo con las condiciones contractuales mencionadas por el funcionario. También podría reducirse la retribución por los indicadores de servicio relacionados con la indisponibilidad del estadio para los partidos de fútbol.

García Cañón recordó que no sería la primera vez que se presenta una situación de estas características, pues en febrero también hubo inconvenientes con el estado de la gramilla. En ese momento, explicó, la empresa logró mejorar las condiciones del terreno durante el periodo establecido para corregir las fallas. Ahora, el IDRD espera que se pueda recuperar el césped en el menor tiempo posible, aunque reconoció que las fuertes lluvias en Bogotá representan una dificultad adicional.



¿Más aplazamientos?

El IDRD contempla recomendar el aplazamiento de los conciertos previstos para la última semana de octubre si se requieren más días para recuperar el terreno de juego, aunque reconoció que la administración del estadio y sus compromisos comerciales están a cargo de Sencia.



Frente a las alternativas para los equipos capitalinos, García Cañón aseguró que el estadio Metropolitano de Techo está disponible para albergar partidos profesionales y cuenta con una gramilla en condiciones óptimas.

Se espera en los próximos días la Dimayor oficialice las nuevas fechas de estos dos partidos aplazados de los equipos capitalinos.