Santa Fe vs. Jaguares se aplaza por mal estado de la cancha El Campín

El partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares de Córdoba, programado para este jueves 15 de octubre a las 8:05 de la noche, tampoco se jugará, fue aplazado debido al mal estado del terreno de juego del estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

La decisión se tomó después de una inspección conjunta realizada este miércoles 14 de octubre por el equipo cardenal y la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor), que determinó que la cancha no ofrece las condiciones necesarias para disputar el compromiso.

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A través de un comunicado oficial, Santa Fe informó que la evaluación del césped evidenció que el escenario no reúne las garantías requeridas para el desarrollo adecuado del encuentro. Por esta razón, se determinó aplazar el juego, mientras continúan las labores para recuperar el terreno de juego del principal estadio de la capital colombiana.

Pésimo estado de El Campín // Foto: Dimayor

Cuándo se jugará este partido

El club también señaló que la nueva fecha y hora del compromiso serán definidas por la Dimayor. Entretanto, aseguró que informará oportunamente a sus hinchas, los medios de comunicación y la opinión pública cuando se conozca la reprogramación del partido frente al conjunto cordobés.



La situación se presenta un día después de que la Dimayor anunciara la cancelación del encuentro entre Millonarios y Once Caldas, que debía disputarse el martes 13 de octubre en el mismo escenario deportivo. En esa oportunidad, el organismo explicó que el estado del campo de juego impedía garantizar las condiciones necesarias para la realización del partido de fútbol profesional.

La decisión sobre el compromiso de Santa Fe vuelve a poner en el centro de la discusión las condiciones de la nueva grama de El Campín. La determinación contrasta con los anuncios previos de Sencia, empresa encargada del escenario, que había señalado públicamente que el césped estaría en condiciones óptimas para albergar los encuentros deportivos.

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La programación oficial de estos partidos de los equipos capitalinos dependerá de la Dimayor; todo depende de la recuperación de la grama del coloso de la 57.