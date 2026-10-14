Dimayor reprograma el partido Santa Fe vs. Jaguares por marchas

La División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) anunció cambios en la programación de dos partidos de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026 que debían disputarse en el estadio El Campín de Bogotá. El partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares FC, correspondiente a la fecha 7 del campeonato, fue reprogramado para el jueves 15 de octubre a las 8:05 p. m. La decisión obedece a la falta de disponibilidad de personal de la Policía Nacional, cuyos integrantes deben atender los requerimientos de seguridad relacionados con las movilizaciones convocadas en diferentes puntos de la capital.

¿Por qué reprogramaron Santa Fe vs. Jaguares?

El partido entre Independiente Santa Fe y Jaguares FC, válido por la séptima fecha de la Liga BetPlay II-2026, estaba programado inicialmente para el miércoles 14 de octubre.

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Sin embargo, la DIMAYOR informó que el compromiso se disputará finalmente el jueves 15 de octubre a las 8:05 p. m. en el estadio El Campín.

La modificación responde a la falta de disponibilidad de capacidades policiales para atender el encuentro deportivo, debido a que el pie de fuerza debe cubrir los requerimientos de seguridad de las marchas convocadas en distintos sectores de Bogotá. De esta manera, el partido tendrá lugar un día después de la fecha prevista inicialmente.



DIMAYOR cancela Millonarios vs. Once Caldas por el estado de la cancha

La DIMAYOR también confirmó la cancelación del partido entre Millonarios y Once Caldas, que debía jugarse el martes 13 de octubre en el estadio El Campín.

𝗖𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗻𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼𝘀 𝗙.𝗖. 𝘆 𝗢𝗻𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗱𝗮𝘀 𝗗𝗔𝗙 𝗱𝗲𝗯𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗹 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗶𝗼 𝗘𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗻



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫… pic.twitter.com/NGMYlvfCk7 — DIMAYOR (@Dimayor) October 14, 2026

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La decisión se tomó después de evaluar las condiciones del terreno de juego y determinar que la gramilla no ofrecía las garantías necesarias para disputar el compromiso.

Según explicó el organismo, la determinación busca preservar la integridad física de los futbolistas de ambos equipos, ante los riesgos asociados al estado de la superficie. La entidad lamentó las circunstancias que obligaron a cancelar el encuentro y señaló que la nueva fecha será comunicada oportunamente.

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¿Qué dijo la DIMAYOR sobre la nueva gramilla de El Campín?

La decisión de cancelar Millonarios vs. Once Caldas contrastó con los anuncios previos de Sencia, empresa encargada del escenario deportivo, que había asegurado públicamente que la nueva gramilla estaría en condiciones adecuadas para la realización de partidos de fútbol profesional.

No obstante, tras revisar las condiciones del campo, la DIMAYOR determinó que no era conveniente disputar el encuentro. El organismo explicó que la decisión se tomó a partir de las condiciones evidenciadas en el terreno de juego y con el propósito de proteger a los jugadores.

Hasta el anuncio de la cancelación, el compromiso entre Millonarios y Once Caldas estaba previsto para el martes 13 de octubre. La fecha y el horario de su eventual reprogramación deberán ser informados por la DIMAYOR.

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¿Cuándo se jugará Santa Fe vs. Jaguares y qué pasará con Millonarios vs. Once Caldas?

Estos son los cambios anunciados para los partidos de la Liga BetPlay II-2026 en El Campín:

Independiente Santa Fe vs. Jaguares FC: jueves 15 de octubre, a las 8:05 p. m., en el estadio El Campín. El encuentro corresponde a la fecha 7 y fue reprogramado por la falta de disponibilidad de personal policial.

jueves 15 de octubre, a las 8:05 p. m., en el estadio El Campín. El encuentro corresponde a la fecha 7 y fue reprogramado por la falta de disponibilidad de personal policial. Millonarios vs. Once Caldas: partido cancelado el martes 13 de octubre por el estado de la gramilla de El Campín. La DIMAYOR informará oportunamente la nueva fecha.

Las decisiones modifican la agenda futbolística en Bogotá durante una semana marcada por las movilizaciones y los inconvenientes con el terreno de juego del principal escenario deportivo de la capital.

