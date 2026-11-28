El empate sin goles entre Millonarios y América de Cali dejó una polémica que nada tuvo que ver con lo deportivo. Tras el compromiso disputado en la noche del viernes 27 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, el conjunto escarlata denunció actos de racismo contra uno de sus jugadores.

El equipo vallecaucano publicó un comunicado oficial en el que manifestó su indignación por lo ocurrido durante el encuentro, que estuvo marcado por las constantes fricciones entre los futbolistas y terminó con tres expulsados.

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¿Qué pasó con Dany Rosero durante el partido entre Millonarios y América?

Al minuto 49 del compromiso, Dany Rosero recibió su segunda tarjeta amarilla tras una acción sobre Leonardo Castro, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego.

Cuando el defensor se dirigía hacia los camerinos, un aficionado ubicado en las tribunas habría realizado gestos racistas, imitando los movimientos de un mono, y posteriormente le habría lanzado un escupitajo.



El episodio quedó registrado en imágenes de la transmisión del partido y comenzó a generar rechazo en redes sociales.

El hecho se presentó en un encuentro clave para las aspiraciones tanto de Millonarios como del América de llegar a la final de la Liga BetPlay. Con el empate, ambos equipos llegaron a cinco puntos, aunque el conjunto escarlata conservó el liderato del Grupo B gracias a la ventaja deportiva, conocida como el punto invisible.

El hincha de MIllonarios que escupió a Dany Rosero del América merece no volver a entrar a un estadio.



Ojalá la identificación facial sirva y se haga la merecida sanción.

pic.twitter.com/BUwPckfhfU — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) November 28, 2026

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América de Cali pidió investigar los actos de racismo en El Campín

A través de su comunicado, América solicitó a las autoridades y a los organismos del fútbol colombiano investigar lo sucedido y adoptar las medidas correspondientes.

"Como institución, expresamos nuestra profunda indignación ante cualquier manifestación de discriminación que atente contra la dignidad, la integridad y los derechos de las personas", señaló el club.

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El equipo también hizo un llamado a garantizar la convivencia en los escenarios deportivos y evitar que este tipo de comportamientos queden impunes. "El racismo no puede normalizarse, justificarse ni quedar impune", agregó la institución.

📋 Comunicado oficial | Actos de racismo en el Campín. pic.twitter.com/LXQM70uwcx — América de Cali (@AmericadeCali) November 28, 2026

¿Qué dijo Millonarios sobre los actos de racismo contra Dany Rosero?

El conjunto embajador también se pronunció mediante un comunicado en el que rechazó los actos de violencia que se presentaron después de la expulsión del defensor de América de Cali.

Millonarios aseguró que este tipo de situaciones no tienen cabida en el fútbol y que los comportamientos denunciados "no representan a la Familia Azul ni los principios de Millonarios FC".

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"El fútbol debe ser un espectáculo de armonía, convivencia, paz y nunca un espacio para la violencia, el racismo, la agresividad e intolerancia", manifestó el equipo capitalino.

Comunicado Oficial Millonarios FC pic.twitter.com/iqI8lUXOJr — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 28, 2026