A la espera de lo que decidan el CSKA Moscú y Athlético Paranaense sobre el futuro del delantero Kevin Viveros se encuentra Atlético Nacional, pues el cuadro verdolaga sería el gran beneficiado si se produce esta milonaria compra al fútbol europeo.

El cuadro ruso, según medios locales, se encuentra negociando una cifra cercana a 20 millones de euros para concretar la compra del colombiano a quien ven como un jugador con grandes características, que, de darse, le terminaría dejando un ingreso de al menos $6 millones para los verdolagas.

Publicidad

Esto se da gracias a que el cuadro verdolaga conservó el 30 % del futbolista por una futura venta cuando salió al exterior y, por eso, esta operación le daría el total de su porcentaje al equipo paisa. Además, según medios locales en Brasil, la cifra para la comprar de Viveros podría aumentar hasta 27 millones de euros, lo que sería más ingresos para los verdiblancos.

Kevin Viveros, delantero colombiano X: @AthleticoPR

En los próximos días se llevará a cabo una reunión clave entre Viveros con los dos clubes para determinar el cierre del negocio al igual que terminar de ultimar detalles en un eventual contrato que se lleve a cabo.



Kevin Viveros se volvió en uno de los mejores jugadores de la liga de Brasil como uno de los máximos goleadores. En 32 partidos ha anotado en 21 oportunidades, por encima de jugadores de clubes como Fluminense, Flamengo Cruzeiro, Palmeiras, entre otros.

En su paso por Atlético Nacional, Viveros también fue clave en la obtención de dos títulos: Liga y Copa BetPlay en 2024. En total, anotó 14 goles en 59 partidos disputados en esa etapa por el equipo verdolaga.

Publicidad

De darse esta venta, Nacional tendría un ingreso extra que seguramente le servirá en seguir adelante con su proyecto deportivo e institucional como lo ha planteado la dirigencia en los últimos meses.