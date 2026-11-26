Los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay vuelven a reunir a Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, duelo que se disputará primero en Bogotá como parte de la tercera fecha del Grupo A, que promete estar cargado de emociones.

Sin embargo, el cuadro cardenal informó que NO habrá ingreso de hinchada visitante para este partido, por lo tanto, se espera que El Campín se vista de rojo para este compromiso de suma importancia para los locales de poder obtener tres puntos que lo acerquen a una posible final.

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¿Dónde comprar boletas para Independiente Santa vs. Atlético Nacional?

TuBoleta es la tiquetera aliada del cuadro cardenal desde hace varios años. A través de la app o la página web, los hinchas rojiblancos podrán adquirir sus entradas para este encuentro, es decir, a través del siguiente link: https://tuboleta.com/es/eventos/santa-fe-vs-nacional-cuadrangulares-2026-2

Estos son los precios del partido entre Santa Fe y Atlético Nacional

Occidental Preferencial: $174.000 + $20.900 (535)

$174.000 + $20.900 (535) Occidental Platea Alta: $174.000 + $20.900 (264)

$174.000 + $20.900 (264) Occidental Platea Baja: $174.000 + $20.900 (523)

$174.000 + $20.900 (523) Occidental General: $118.000 + $14.200 (1.794)

$118.000 + $14.200 (1.794) Oriental Platea: $100.000 + $12.000 (2.563)

$100.000 + $12.000 (2.563) Oriental Preferencial: $100.000 + $12.000 (700)

$100.000 + $12.000 (700) Oriental General: $88.000 + $10.600 (9.871)

$88.000 + $10.600 (9.871) Sur: $80.000 + $9.600 (3.200)

Santa Fe vs. Atlético Nacional // Fotos: X @SantaFe @nacionaloficial

Santa Fe vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver

Este duelo por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay se encuentra programado para las 7:30 de la noche el próximo sábado, 28 de noviembre. Partido que se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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Por otro lado, los hinchas interesados en seguir este duelo lo podrán hacer de la mano del equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, tanto en la señal 89.9 FM y por el canal de YouTube.

Así van las apuestas entre Santa Fe y Atlético Nacional

De cara a este duelo por la Liga BetPlay, las casas de apuestas se inclinan a una victoria apretada de parte de Atlético Nacional con una cuota de pago de 2.78, mientras que los cardenales tienen una de 2.65. Por su parte, el empate tiene una de 3.30.

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Posibles alineaciones de Santa Fe vs. Atlético Nacional