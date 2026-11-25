Pese a la aplastante victoria de 4-1 por parte de Millonarios en la noche de este martes, 24 de noviembre, el cuadro leopardo, a través de una carta, expresó su inconformidad con el resultado y con el arbitraje que, dicen, pudo haber cambiado el rumbo del compromiso.

Finalizando el primer tiempo, el duelo iba 2-1 y se produjo una fuerte entrada por parte de Mateo García, que, a criterio del árbitro, solo ameritaba tarjeta amarilla y dio la ley de la ventaja. La decisión molestó al equipo santandereano, pues consideran que "ameritaba revisión en el VAR" y "podía haber cambiado el desarrollo".

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"Nos preocupa la acción en la que estuvieron involucrados nuestro jugador Leonardo Flores y el jugador del equipo rival Mateo García. Tras analizar detenidamente la jugada, consideramos preocupante que, pese a la contundencia de las imágenes, el árbitro central, luego de aplicar la ley de ventaja, sancionara la acción únicamente con tarjeta amarilla (...) La acción ameritaba una revisión en campo por recomendación del VAR y, de acuerdo con las Reglas de Juego y las imágenes disponibles, pudo derivar en la expulsión del jugador del equipo rival", indicó el equipo leopardo.

Falta sobre Bucaramanga en Liga // Foto: transmisión Win

Dicen que como la acción ocurrió sobre el minuto 41 del primer tiempo, cuando el marcador era de 2-1 a favor de Millonarios. Una eventual expulsión del jugador del equipo rival en ese momento, dadas las circunstancias del encuentro, habría podido modificar sustancialmente la dinámica y el desarrollo del compromiso.



"Como institución, entendemos la complejidad de la labor arbitral y reconocemos que existe la posibilidad de cometer errores. Sin embargo, consideramos inadmisible que el equipo arbitral encargado del VAR, liderado por John Perdomo, no recomendara al árbitro central una revisión en campo de la acción, pese a disponer de las herramientas tecnológicas necesarias para analizar la gravedad de la infracción", puntualizó.

No es el primer caso en contra del arbitraje en estos cuadrangulares, Atlético Nacional también se quejó por una expulsión en el duelo vs. Once Caldas y Dimayor le dio la razón al equipo verdolaga al reconocer que el juez se equivocó en su decisión.