Independiente Santa Fe y Once Caldas disputarán un duelo apasionante en el estadio El Campín este miércoles, 25 de noviembre, por la segunda fecha del Grupo A de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, en donde equipos están obligados a ganar para seguir en la pelea por llegar a la final.

En la primera fecha, Santa Fe cayó en condición de visitantes frente al Deportivo Independiente Medellín (DIM), mientras que Once Caldas empató en condición de local contra Atlético Nacional, por lo tanto, ambos clubes se encuentran obligados a obtener tres puntos y seguir en la lucha por la gran final de la Liga BetPlay.

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A la espera de lo que suceda también entre Atlético Nacional y DIM horas después para ver cómo se desarrolla el grupo en cuanto a puntos y posiciones, esto determinará quién tiene más posibilidades.

Siga EN VIVO: Santa Fe vs. Once Caldas HOY por la Liga BetPlay

A través de su canal de YouTube, el equipo deportivo de Blu Radio tendrá todo el cubrimiento EN VIVO de este encuentro por los cuadrangulares de la Liga BetPlay. La transmisión es gratuita y solo se necesita de acceso en internet:



¿A qué hora juega Santa Fe HOY vs. Once Caldas?

El duelo entre el cuadro cardenal y el blanco blanco está programado a partir de las 6:20 de la tarde (hora colombiana). Duelo que se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

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Posibles alineaciones Santa Fe vs. Once Caldas