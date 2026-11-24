Se va acabando el tiempo para conocer qué empresa se quedará con el nuevo contrato de los derechos de televisión del fútbol colombiano. El periodista Juan José Buscalia informó en Blog Deportivo detalles del proceso de licitación que deberá definir la Dimayor.

De acuerdo con Buscalia, Win Sports presentó la mejor propuesta económica y comercial para renovar los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano, superando la oferta de 90 millones de dólares que había puesto sobre la mesa Go Sports.



Cuándo se definirá

La decisión será analizada en una asamblea de los presidentes de los clubes, convocada para este miércoles, 25 de noviembre, en la que se conocerán las posiciones de los equipos frente a las dos propuestas que actualmente están sobre la mesa.

Publicidad

De acuerdo con la información entregada por Buscalia, la propuesta de Win Sports cuenta con dos dictámenes que certifican que su oferta económica y comercial sí supera la presentada por Go Sports. Sin embargo, algunos dirigentes, entre ellos integrantes de la Comisión de Mercadeo de la Dimayor, estarían promoviendo que se descarte la propuesta del actual operador y se considere la alternativa de la nueva compañía.

Balón de fútbol e implementos. Foto: Freepik.

Otro de los aspectos que genera discusión es la estructura de los pagos. El periodista Julián Capera explicó que los 90 millones de dólares atribuidos a la oferta de Go Sports no corresponden a un pago anual, sino al promedio de una propuesta proyectada a siete años, con valores progresivos que comenzarían por debajo de esa cifra y superarían los 100 millones al incluir la inflación. Según lo conocido, Win Sports tendría una oferta cercana a ese monto, pero las diferencias estarían en la distribución de los recursos y en cuánto dinero recibirían los clubes al momento de firmar el contrato y durante los años siguientes.



La definición de los derechos de televisión también tiene implicaciones para las negociaciones y las finanzas de los equipos. En el denominado G8, ya habrían manifestado que no están de acuerdo con mantener un reparto igualitario de los ingresos. Su postura es que la distribución tenga en cuenta factores como las audiencias, la hinchada, los títulos y la historia deportiva de cada institución.

La asamblea de la Dimayor será determinante para conocer qué camino tomará el fútbol colombiano en materia de derechos en la televisión. Si se mantiene la actual empresa o todo cambiará.