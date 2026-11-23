Fernando Salazar, accionista de Águilas Doradas, pidió cambios urgentes en la dirección del arbitraje colombiano y anunció que su club solicitó incluir una reforma a la Comisión Arbitral en la próxima asamblea de la Dimayor, que se realizará en los primeros días de diciembre. En entrevista con Blog Deportivo, el dirigente cuestionó el manejo que se le ha dado a las decisiones arbitrales y advirtió que los clubes podrían seguir desempeñando “el papel de idiotas útiles” si no se toman medidas de fondo para corregir la situación.

Salazar explicó que Águilas Doradas presentó hace cerca de diez años un proyecto para mejorar el arbitraje nacional, que contemplaba la profesionalización de los jueces y mejores condiciones económicas para que pudieran dedicarse de tiempo completo a esta actividad. Según el directivo, la iniciativa no ha sido atendida y el VAR, que debería contribuir a reducir los errores, terminó convirtiéndose en una herramienta de injusticia cuando no se utiliza de manera adecuada. Además, recordó que su equipo había solicitado una veeduría especial sobre el árbitro Jhon Ospina antes del encuentro contra Once Caldas, debido a indicios que, a su juicio, comprometían la neutralidad de su designación.

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El accionista también cuestionó la falta de uniformidad en la publicación de los audios del VAR y sostuvo que todos los clubes deberían tener acceso a estos registros cuando los soliciten. En ese sentido, confirmó que enviaron un oficio al presidente de la Dimayor para que el tema arbitral sea incluido en la agenda de la próxima asamblea. Según indicó, el presidente de la entidad le confirmó que atendería la solicitud. Salazar agregó que los clubes destinan entre 18.000 y 20.000 millones de pesos anuales al pago del arbitraje y propuso que esos recursos sean administrados por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Entre los cambios que considera necesarios, Salazar planteó que la Comisión Arbitral sea presidida por un exárbitro y que se establezca la figura de un director general encargado de organizar y administrar esta actividad. También señaló que Colombia debería tomar como referencia modelos de otras federaciones internacionales, en las que antiguos jueces ocupan cargos directivos.



Finalmente, Salazar insistió en que la reforma debe discutirse con la participación de los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, pues son ellos quienes financian el funcionamiento del arbitraje. Entre sus propuestas mencionó fortalecer la formación de los jueces y entregar las escarapelas Fifa por méritos.

“Seguiremos haciendo el papel de idiotas útiles, y después solo se convertirá esto en una queja aislada”, concluyó.