La Comisión Arbitral publicó los audios y videos del VAR correspondientes a la polémica expulsión de Felipe Marín, jugador de Atlético Nacional, durante el partido frente a Once Caldas, por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. En el material divulgado quedó en evidencia que el árbitro central, Jhon Ospina, mantuvo una decisión equivocada, pese a que desde la cabina del VAR le recomendaron revisar la acción y reconsiderar la tarjeta roja.

De acuerdo con la explicación presentada al inicio del video publicado por la Federación Colombiana de Fútbol, el futbolista número 26 de Atlético Nacional realizó una entrada sobre el jugador número 2 de Once Caldas. El juez sancionó la infracción con expulsión por juego brusco grave, pero, tras analizar diferentes ángulos y velocidades, el VAR determinó que el contacto fue un roce en la parte superior de la pierna que terminó sobre el pie del adversario, con intensidad media. Por esa razón, consideró que la acción era temeraria y merecía tarjeta amarilla, no roja.

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En los audios se escucha cómo los integrantes del VAR le insisten a Ospina en que el contacto se produjo únicamente con la punta del pie y que debía observar nuevamente la jugada. Incluso, uno de ellos le comunica: “Te recomiendo un field review, Ospina. Necesito que mires que solamente un roce”. Sin embargo, después de revisar las imágenes en la pantalla, el árbitro decidió conservar su determinación inicial y argumentó que observaba un movimiento que, a su juicio, constituía juego brusco grave. “Yo voy con tiro libre directo y tarjeta roja. Me mantengo en mi tarjeta”, manifestó durante la revisión.

Tras conocerse el material, en Blog Deportivo se analizaron las decisiones de los árbitros y cuestionaron el procedimiento del VAR, pues consideraron que sus integrantes intentaron convencer al juez central de cambiar su determinación, en lugar de limitarse a señalar los elementos que debía revisar.



El director Javier Hernández Bonnet destacó la importancia de que se publiquen los audios de las jugadas polémicas para fortalecer la transparencia del campeonato y permitir que los aficionados conozcan cómo se toman las decisiones. No obstante, cuestionó que esta divulgación se produzca únicamente después de los reclamos de determinados clubes, mientras que otros equipos también han solicitado conocer las conversaciones del VAR sin obtener respuesta.