En once días Once Caldas y Atlético Nacional se han visto las caras en cuatro ocasiones: dos veces por liga y dos por copa. Este sábado, 21 de noviembre, será la última cita en este corto periodo para ambos equipos y será en el inicio de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

El verdolaga llega con ganas de revancha, pues en una emocionante remontada del blanco blanco, que llevó la serie de semis a la definición del punto blanco, el conjunto dirigido por Lucas González quedó eliminado de la Copa BetPlay y no jugará por el título contra el América de Cali.

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Por eso, este nuevo enfrentamiento podría darle una motivación a Nacional para empezar con pie derecho su aspiración de llegar y conquistar una nueva estrella en la primera división. Vale recordar que el viernes se jugó el otro partido de este cuadrangular y terminó con victoria por la mínima de Independiente Medellín contra Santa Fe.



EN VIVO CALDAS VS. NACIONAL

Este partido, que será el primero de ambos por el Grupo A, lo podrá seguir y vivir a través de la señal de YouTube de Blu Radio desde las 8:30 de la noche, cuando suene el pitazo inicial en el estadio Palogrande de Manizalez.

Alineaciones probables