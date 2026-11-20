El Deportivo Independiente Medellín comenzó con pie derecho su participación en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. El equipo antioqueño derrotó 1-0 a Independiente Santa Fe y consiguió tres puntos importantes en su camino hacia una nueva final del fútbol colombiano.

Más allá del resultado, el triunfo en el estadio Atanasio Girardot dejó una estadística que alimenta la ilusión de los hinchas del DIM. En la historia de los torneos cortos del fútbol colombiano, esta es la octava ocasión en la que el Poderoso comienza unos cuadrangulares con una victoria.

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El dato cobra mayor relevancia al revisar los antecedentes: en cinco de las siete oportunidades anteriores en las que el Medellín ganó su primer partido de esta instancia, terminó clasificándose a la gran final del campeonato. Una tendencia que invita al optimismo entre los seguidores del equipo rojo.

DIM rompió una larga racha sin cuatro victorias consecutivas

Además de eso, otro de los registros que dejó el triunfo frente a Santa Fe tiene que ver con el momento deportivo del conjunto antioqueño. El DIM volvió a ganar cuatro partidos de Liga de manera consecutiva, algo que no conseguía desde hacía 52 encuentros.

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La última vez que había alcanzado una seguidilla de este tipo fue durante el segundo semestre de 2025. En aquella oportunidad, el equipo consiguió seis victorias al hilo, tras superar a Unión Magdalena, Millonarios, Llaneros, Deportivo Pasto, La Equidad y Deportivo Cali, entre las fechas 4 y 9.

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El Medellín volvió a comenzar los cuadrangulares con victoria en casa

El resultado ante Independiente Santa Fe también significó el regreso a una estadística que el Poderoso no conseguía desde hacía varias participaciones. El DIM volvió a iniciar unos cuadrangulares semifinales con una victoria jugando como local.

La última ocasión había sido en el primer semestre de 2022, cuando derrotó 2-0 a La Equidad. Posteriormente, en sus siguientes tres estrenos de cuadrangulares, registró empates frente a Deportivo Pasto, Millonarios y América de Cali.

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Primera victoria del DIM ante Santa Fe en cuadrangulares

El triunfo 1-0 frente al conjunto cardenal también marcó un precedente en el historial entre ambos equipos durante esta instancia del campeonato. Por primera vez en la historia de los torneos cortos, Independiente Medellín logró vencer a Santa Fe en unos cuadrangulares semifinales, dejando el historial en esa instancia completamente equilibrado.