Arrancan los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay y uno de los partidos más importantes, sin duda, será esta nueva edición del clásico añejo Deportivo Cali vs. Millonarios en el estadio Palmaseca en el Valle del Cauca.

Los dos equipos, ubicados en el Grupo B, buscarán comenzar con pie derecho y aprovechar el empate del partido Bucaramanga vs. América (2-2) para escalar a la primera posición de manera parcial de esta zona y soñar con una nueva final en el FPC.

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Este duelo promete estar cargado de emociones; por un lado, Deportivo Cali que bajo el mando de Rafael Dudamel ha encontrado un estilo de ataque letal y de uno de los clubes más regulares, mientras que Gamero y Millonarios vienen mejorando con el paso de las semanas por lo que no querrán dejar la oportunidad de llegar a una nueva final.

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El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio trae todas las emociones del duelo entre Deportivo Cali y Millonarios, tanto por la señal de radio de 89.9 FM y streaming por el canal de YouTube con todo el cubrimiento de la mano de un equipo de expertos.



¿A qué hora juega Millonarios HOY vs. Cali en la Liga BetPlay?

Esta nueva edición del clásico añejo se encuentra programada a partir de las 8:40 de la noche de este viernes, 21 de noviembre. El duelo se disputará en el estadio Palmaseca en Palmira, Valle.

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Alineaciones confirmadas Cali vs. Millonarios este viernes