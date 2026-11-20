El partido entre Independiente Medellín y Santa Fe en el inicio del cuadrangular de la Liga BetPlay 2026-II tuvo que detenerse a los pocos minutos de que sonara el pitazo inicial en el estadio Atanasio Girardot en la capital de Antioquia.

Las fuertes lluvias en la capital antioqueña, acompañado de rayos, complicaron las condiciones de la cancha y, por regla de la Fifa, cuando hay descargas eléctricas se tiene que detener el partido por seguridad de los jugadores y cuerpo arbitral.

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Así, en el minuto 7, el árbitro central llamó a los capitanes de ambos equipos y les comunicó la decisión. De inmediato, ambos planteles se regresaron a los camerinos del estadio para protegerse, mientras pasa la lluvia.

⏱️ 7' | Medellín 0-0 Santa Fe



Se detiene el partido momentáneamente debido a las descargas eléctricas que caen sobre la ciudad en este momento. #DaleMedellín — DIM (@DIM_Oficial) November 20, 2026

Además, era una decisión que se pronosticaba, pues las lluvias de este viernes en Medellín e, incluso, cuando ambos clubes salieron a realizar los ejercicios precompetitivos, se pudo apreciar que había charcos en el césped.



Además, en los pocos minutos que se jugaron en el Atanasio, los jugadores tenían problemas para conducir el balón y realizar pases precisos, pues se quedaba en algunos charcos de lluvia.

El partido inició a las 4:30 de la tarde y estaba planeado que terminara sobre las 6:30 de la tarde. Sin embargo, ahora con este retraso, es posible que alcance a cruzarse con de Bucaramanga contra América, el cual está programado desde las 6:35 de la tarde en territorio santandereano.