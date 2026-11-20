Caracol Televisión desmintió las versiones que circulan sobre una supuesta alianza con Ditu y Win Sports para adquirir los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano. A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, el canal aseguró que la información es falsa y aclaró que ninguna de las dos compañías hace parte del acuerdo mencionado en esas publicaciones.

“La información que circula sobre una supuesta alianza entre Caracol Televisión, Ditu y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano es FALSA”, señaló la compañía en su comunicado. Además, precisó que ni Caracol TV ni la plataforma Ditu participan en la alianza que se ha mencionado en medio de las negociaciones por los derechos audiovisuales de las competencias del fútbol nacional.

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La aclaración se produce en medio de la expectativa por la definición de quién tendrá los derechos de transmisión de la Liga BetPlay, el torneo de ascenso y la copa Colombia para las próximas temporadas. En los últimos días, Caracol Televisión había sido mencionado como uno de los posibles protagonistas de las negociaciones, razón por la cual decidió salir a desmentir públicamente su participación en cualquier acuerdo con otras compañías.

La información que circula sobre una supuesta alianza entre Caracol Televisión, Ditu y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol colombiano es FALSA.



Ni @CaracolTV ni @Ditu_Tv hacen parte de la alianza mencionada en esas publicaciones.



Invitamos a consultar fuentes… — Caracol Televisión (@CaracolTV) November 20, 2026

Mientras tanto, el proceso se encuentra en una etapa decisiva. Según la información mencionada por el periodista Julián Capera en Blog Deportivo, este viernes, 21 de noviembre, vence el plazo para que Win Sports, actual operador de los derechos del fútbol colombiano, presente una oferta que permita igualar la propuesta de 90 millones de dólares realizada por el consorcio liderado por Mauricio Correa. La compañía tendría la posibilidad de presentar una propuesta para mantener los derechos de transmisión.



De acuerdo con fuentes consultadas por Capera, se espera que Win Sports presente su oferta y que esta sea revisada por los directivos del fútbol profesional colombiano. La decisión definitiva se conocería la próxima semana, durante la asamblea de la Dimayor programada para el miércoles 25 de noviembre, cuando se espera un pronunciamiento oficial sobre el futuro de los derechos de transmisión y la empresa que tendrá a su cargo la difusión de las principales competencias del fútbol colombiano.