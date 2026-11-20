La definición sobre la adjudicación de los derechos de transmisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha entrado en su fase definitiva con la llegada de la fecha límite fijada para este sábado 21 de noviembre. Win Sports, canal que ostenta las transmisiones de los partidos de la liga local desde el año 2012, acumulando 14 años al frente del negocio y cuyo contrato actual vence el 31 de diciembre a las 11:59 p. m., ha ejecutado un movimiento decisivo ante la Dimayor para mantener su hegemonía televisiva.

Go Sports Media y la puja millonaria

La licitación por las emisiones del torneo nacional dio un giro tras la propuesta presentada por el conglomerado Go Sports Media, liderado por el empresario Mauricio Correa. Dicho consorcio puso sobre la mesa una oferta económica formal de 90 millones de dólares anuales, por los derechos televisivos del balompié colombiano, según se conoció en Mañanas Blu. La cifra alteró significativamente las expectativas del mercado deportivo, dado que Win Sports venía cancelando una suma de entre 55 y 60 millones de dólares al año a la entidad rectora del fútbol profesional.

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La contraoferta de Win Sports y el derecho de preferencia

Ante el riesgo de perder las transmisiones, la sociedad compuesta por DirecTV y RCN Televisión (socios propietarios de Win Sports) hizo valer su cláusula contractual de derecho de preferencia, sustentada en su trayectoria e historia en la difusión del campeonato. Antes del vencimiento del plazo, la contrapropuesta de Win Sports llegó oficialmente a la sede de la Dimayor. La oferta iguala y supera muy ligeramente los 90 millones de dólares colocados por el grupo de Mauricio Correa.

Dado que el canal oficial activó su prerrogativa preferencial con un monto superior, el marco contractual no habilita una nueva puja o subasta abierta entre las partes. En consecuencia, se considera inminente que Win Sports pueda seguir al frente de la transmisión de los encuentros deportivos, a la espera de la ratificación formal por parte de los directivos de la Dimayor.



Un incremento de 30 millones de dólares para los clubes

Con el nuevo piso económico fijado por encima de los 90 millones de dólares al año, las instituciones del fútbol profesional percibirán cerca de 30 millones de dólares adicionales en cada temporada frente a los montos previos. Esta inyección de recursos fortalece considerablemente la distribución presupuestal de los clubes del fútbol colombiano.

A pesar del balance positivo para las finanzas de los equipos, la renovación del contrato plantea interrogantes en la audiencia y los aficionados al fútbol. En la actualidad, un usuario paga una suscripción. Con la obligación de la cadena televisiva de cubrir un costo anual sensiblemente superior, se genera incertidumbre sobre si estas nuevas condiciones económicas repercutirán en incrementos en las tarifas que pagan los hinchas para ver los partidos de sus equipos.

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