Crisis en la comisión arbitral en el FPC: con este mensaje renunció director que duró dos meses

El arbitraje colombiano atraviesa un nuevo episodio de tensión tras la salida de Sebastián Restrepo de la comisión técnica, cargo que ocupó durante apenas dos meses. En entrevista con Blog Deportivo, el exárbitro Wilmer Barahona reveló el mensaje con el que Restrepo se despidió de un grupo de árbitros y en el que expuso, sin entrar en detalles, las razones que lo llevaron a dar un paso al costado.

De acuerdo con Barahona, Restrepo comunicó su decisión el martes en horas de la tarde a través de un chat de WhatsApp de los árbitros. En el mensaje, el ahora exintegrante de la comisión técnica hizo referencia a las condiciones que, según explicó, consideraba necesarias para desarrollar su labor.

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“Considero que la función de asesoría y desarrollo del arbitraje colombiano requiere un entorno de trabajo que garantice autonomía técnica, respeto por los criterios profesionales y respaldo institucional”, manifestó Restrepo.

El exárbitro agregó que, al no encontrar esas condiciones, decidió abandonar el cargo.



“Al no darse estas condiciones, y por coherencia con mis principios y con la responsabilidad que a mí se me fue dado, doy un paso al costado”, señaló en el mensaje de despedida.

Para Barahona, estas palabras se relacionan con la información publicada por el periodista Osvaldo Hernández, de La Patria, sobre presuntos cambios en algunos cambios dentro del arbitraje.



El próximo director

Sobre quién podría asumir ahora la dirección de la comisión técnica, Barahona aseguró que resulta difícil anticipar qué perfil estaría buscando el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. En ese contexto, expresó una crítica frente a las características que, desde su perspectiva, podría tener el próximo encargado y advirtió que una elección bajo esos criterios podría mantener las dificultades actuales del arbitraje nacional.

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"Es muy difícil saber el perfil que buscan ellos, el comité ejecutivo de la federación, es una persona que haya sido árbitro, que cobre barato, que se deje manipular. Y ese perfil pues sí lo puede tener cualquier persona de aquí en Colombia, esos que están ahí esperando un puesto por figurar. Pero eso nos daría a que el arbitraje siga en las mismas", agregó.

Hasta el momento, no se ha conocido un comunicado oficial sobre la salida de Restrepo, al igual que ocurrió anteriormente con la salida de Imer Machado.