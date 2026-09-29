Otro lesionado en Atlético Nacional se suma a la larga lista de asuencias previo al duelo vs. Junior

Atlético Nacional afronta complicaciones por la ausencia de varios jugadores debido a lesiones, algunas de mayor gravedad que otras. Esta situación ha puesto en aprietos a Lucas González, quien no ha podido contar con toda su plantilla para los partidos, especialmente en medio de la exigencia que representa la acumulación de encuentros en el calendario del cuadro verdolaga.

Ahora, previo al duelo contra Junior de Barranquilla, programado para este 30 de septiembre, una nueva lesión se sumó a la lista. Se trata de Marlos Moreno, quien estará fuera de las canchas durante aproximadamente tres semanas y obliga al técnico bogotano a buscar alternativas en las divisiones inferiores del equipo para suplir su ausencia.

Marlos Moreno // Foto: Atlético Nacional

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¿Qué lesión tiene Marlos Moreno?

Luego del partido contra Millonarios, el extremo verdolaga terminó con molestias y una inflamación en el tobillo. Por esta razón, tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de Atlético Nacional para evaluar la lesión e iniciar el tratamiento correspondiente.

La lesión mantendrá a Moreno alejado del primer equipo mientras avanza en su recuperación. Su ausencia representa una dificultad adicional para Lucas González, quien deberá encontrar alternativas para conformar su esquema táctico y afrontar los compromisos que restan en la temporada.



Marlos Moreno en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Estos son los números de Marlos Moreno con Nacional

Marlos Moreno regresó a Atlético Nacional en el segundo semestre de 2025. Desde entonces, ha disputado 56 partidos con la camiseta verdolaga en esta segunda etapa, en los que ha marcado ocho goles y registrado cuatro asistencias, convirtiéndose en una de las alternativas importantes para los diferentes técnicos que han pasado por el equipo.

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Sin embargo, su historia con Nacional comenzó mucho antes. En su primer ciclo con el club, cuando apenas daba sus primeros pasos como profesional, disputó más de 50 partidos y tuvo un papel destacado en la conquista de la Copa Libertadores de 2016.

Durante aquella campaña, Moreno fue una de las piezas importantes del equipo dirigido por Reinaldo Rueda, actuación que le permitió dar el salto al fútbol europeo siendo todavía muy joven.