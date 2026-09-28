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Blu Radio  / Deportes  / Nacional reveló cuánto tiempo estará fuera el 'Chicho' Arango: Lucas González sufre en el ataque

Nacional reveló cuánto tiempo estará fuera el 'Chicho' Arango: Lucas González sufre en el ataque

El delantero sufrió una lesión de ligamento cruzado y Atlético Nacional deberá afrontar el tramo decisivo del campeonato sin él.

Cristian 'Chicho' Arango
Cristian 'Chicho' Arango //
Foto: Atlético Nacional
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

Atlético Nacional tendrá que afrontar la recta final del torneo con varias bajas en su plantilla. La principal es la de Cristian 'Chicho' Arango, quien sufrió una lesión en el ligamento cruzado que lo mantendría fuera de las canchas durante un largo periodo.

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La lesión llega cuando el equipo dirigido por Lucas González suma dos jornadas sin conseguir un triunfo. Nacional cayó 2-0 ante Llaneros y luego igualó 1-1 con Millonarios, resultados que dejaron a los 'verdolagas' con 19 puntos. Aunque permanecen dentro de los ocho primeros, se alejaron de la parte alta de la tabla.

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A la ausencia de Arango se suman otros jugadores que han presentado problemas físicos, así como Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, quienes fueron convocados a la Selección Colombia.

Lesión del Chicho Arango.jpg
Lesión del Chicho Arango //
Foto: transmisión

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¿Cuánto tiempo estará fuera 'Chicho' Arango?

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La lesión del ligamento cruzado que sufrió 'Chicho' Arango lo obliga a estar fuera de las canchas por cerca de nueve meses. Arango tiene contrato con Atlético Nacional hasta diciembre; sin embargo, el club deberá extender su vínculo para garantizar su permanencia durante el proceso de recuperación.

Su ausencia representa una baja para el equipo, debido a que Arango era el único delantero centro natural disponible en la plantilla. Esto obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas para ocupar esa posición durante lo que resta del torneo.

La situación en el ataque se había complicado con las lesiones de Alfredo Morelos y Nicolás Rodríguez. Morelos estará cerca de un mes por fuera, mientras que Rodríguez todavía se encuentra en recuperación.

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A estas bajas también se suman jugadores que apenas están retomando actividad. Elkin Rivero, Matheus Uribe y Edwin Cardona regresan progresivamente a la competencia, mientras que Jorman Campuzano y Marlos Moreno presentaron molestias.

¿Qué jugadores tiene Nacional para armar el ataque?

La principal tarea que debe enfrentar Lucas González será encontrar una alternativa en el ataque que le brinde gol a Nacional y supla la falta de un delantero centro natural.

El problema quedó expuesto en el empate ante Millonarios. Durante la segunda parte del compromiso, Nacional tuvo varias opciones para marcar, pero no consiguió concretarlas y terminó igualando 1-1 con el equipo capitalino.

Por eso, el desafío no pasa únicamente por encontrar un jugador que ocupe la posición de '9'. El cuerpo técnico deberá ajustar el funcionamiento ofensivo para que los futbolistas disponibles tengan mayor presencia en el área y puedan aprovechar las oportunidades.

Pese a las bajas y a los dos últimos resultados, Nacional todavía cuenta con margen en la clasificación. El equipo suma 19 puntos y permanece entre los ocho primeros, con 30 unidades por disputar.

De acuerdo con la proyección planteada, Nacional necesita sumar 11 de esos 30 puntos para alcanzar la cifra que le permitiría asegurar su presencia en los cuadrangulares finales.

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Nacional debe preparar sus opciones para el miércoles a las 8:00 de la noche, cuando recibirá en el Atanasio Girardot al Junior de Barranquilla.

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