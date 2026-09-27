Jugador entra al campo y provoca dos expulsiones en 20 minutos: casi lo dejan sin pelo

El partido entre Anguila y Antigua y Barbuda dejó una situación insólita que tuvo como protagonista a Aedan Scipio, uno de los jugadores más reconocibles de la selección de Anguila por la extensión de su cabello.

El futbolista ingresó al terreno de juego en el minuto 68, cuando su selección enfrentaba un marcador ampliamente desfavorable. Antigua y Barbuda ya se imponía por 5-0 y el encuentro parecía encaminado a una cómoda victoria para el conjunto local.

Sin embargo, durante los minutos que permaneció en el campo, Scipio terminó involucrado en dos acciones similares. En ambas, sus adversarios le agarraron el cabello y las jugadas terminaron con la expulsión de los futbolistas que participaron en ellas.

La primera tarjeta roja se produjo en el minuto 72, apenas unos minutos después del ingreso del jugador de Anguila. La segunda llegó en el tiempo añadido, concretamente en el 90+3.



¿Por qué expulsaron a dos jugadores de Antigua y Barbuda?

Las dos expulsiones estuvieron relacionadas con jalones al cabello de Aedan Scipio. El jugador, que utiliza una cabellera particularmente larga, fue objeto de dos acciones distintas durante el tramo final del compromiso.

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La primera expulsión ocurrió cuatro minutos después de su entrada al partido. La segunda se produjo prácticamente sobre el final, cuando ya se disputaba el tiempo de adición.

De esta manera, Scipio estuvo solamente 21 minutos sobre el terreno de juego, pero durante ese periodo protagonizó una circunstancia poco frecuente: dos futbolistas del equipo contrario terminaron viendo la tarjeta roja después de agarrarlo del cabello.

¿Cómo terminó el partido entre Anguila y Antigua y Barbuda?

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El resultado hizo que las expulsiones no tuvieran incidencia en el marcador, pues Antigua y Barbuda ya ganaba 5-0, solo dejando como resultado la particularidad de las acciones en que ambas expulsiones tuvieron como elemento común al futbolista de Anguila y su larga cabellera.

Scipio, que lleva el número 10 de la selección de Anguila, a pesar de que no se le notan los dígitos en su espalda por sus extensas rastas, terminó así como uno de los protagonistas de un partido en el que apenas disputó los últimos minutos, pero en el que dos jugadores rivales fueron expulsados después de protagonizar acciones relacionadas directamente con su cabello.