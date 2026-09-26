La Selección Colombia no pasa del empate ante México en Baltimore tras ponerse en ventaja

La Selección Colombia no pasó del empate ante México en Baltimore. A pesar de ponerse en ventaja, al combinado tricolor le faltaron recursos e ideas para imponerse ante el conjunto mexicano.

En el estadio M&T Bank Stadium de la ciudad estadounidense de Baltimore, la Tricolor tomó la ventaja con una anotación de Luis Suárez, mientras que sus rivales igualaron con un tanto del juvenil Gilberto Mora.

Justamente el Tri, liderado en la mitad de la cancha por Mora, de 17 años, se hizo del balón desde el comienzo y se ubicó en territorio colombiano para tratar de hacer daño. Sin embargo, los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron los que consiguieron abrir el marcador al minuto nueve en una gran jugada individual de Richard Ríos por el costado derecho, desde donde mandó un centro preciso para que el goleador Luis Suárez anticipara al defensor que lo marcaba y mandara el balón al fondo con un potente cabezazo.

Los mexicanos retomaron el control de la pelota pero tuvieron muchas dificultades para romper la defensa, liderada por el capitán Dávinson Sánchez, muy correcto en la marca y en el uno contra uno.



En la segunda parte, México salió con todo y tuvo la primera en un mano a mano, en el que Hirving 'Chucky' Lozano chutó y atajó el arquero de Boca, Álvaro Montero, aunque la jugada fue anulada luego por un fuera de lugar del atacante de Los Ángeles Galaxy.

La selección cafetera respondió con un remate del centrocampista Jhon Arias, que se estrenó con la 10 del equipo, en un tiro libre que exigió al portero Rangel. El 1-1 de La Tri llegó al 62 cuando Jesús Gallardo filtró un pase largo para Mora, que apareció en el área, se deshizo con un enganche del central Jhon Lucumí y sacó un remate imposible de atajar para Montero.

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Con el paso de los minutos empezaron a llegar los cambios y tanto los mexicanos como los colombianos comenzaron a probar cosas nuevas.

En el caso de la selección Colombia, debutaron con la camiseta tricolor el lateral Samuel Velásquez, el centrocampista juvenil Matías Orozco, que milita en el Castellón español y el delantero Kevin Viveros, del Athletico Paranaense, quien es el máximo goleador del Brasileirao.

En el equipo norteamericano, entre tanto, pescaron minutos el atacante Germán Berterame, el centrocampista Jeremy Márquez y el extremo Isaías Violante. Al final ninguno de los dos equipos fue profundo y el marcador no se movió más.