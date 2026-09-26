México vs. Colombia | Amistoso internacional en vivo hoy, online y gratis

La Tricolor vuelve al ruedo después de su participación en la Copa del Mundo 2026, donde quedó eliminada en los cuartos de final a manos de Suiza, en la tanda de penales. El primer partido posmundial marcará el inicio de una nueva etapa en la Selección Colombia tras el retiro de varias de sus figuras del último tiempo.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan a este compromiso con México con nuevas caras en la convocatoria, luego de adiós definitivo de la Selección de su máximo referente en el último tiempo, James Rodríguez, quien dijo adiós hace unos días en un video publicado en sus redes sociales.

Por tal motivo, el técnico Néstor Lorenzo arrancó este nuevo ciclo con un revolcón en la nómina cafetera, que incluye al menos 15 jugadores nuevos y varios futbolistas menores de 23 años. Entre los nombres a seguir aparecen Óscar Perea, de 20 años y jugador del América de México, además de Cámilo Durán, delantero de 24 años que milita en el Celtic de Escocia y busca consolidarse como una alternativa para el ataque de la Selección.

Cuándo y dónde ver el partido gratis

El encuentro se disputará a las 8:00 de la noche, hora colombiana, de este sábado, 26 de septiembre. Los aficionados podrán verlo y disfrutarlo gratis a través de la señal del Gol Caracol de Caracol Televisión y de Blu Radio mediante su canal de YouTube, así como en sus deferentes frecuencias radiales e, incluso, en la aplicación Ditu.

Dávinson Sánchez, el nuevo capitán de la Tricolor

Publicidad

Con la nueva etapa de cambios, Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray de Turquía, será el nuevo líder dentro del campo y tendrá la responsabilidad de aportar experiencia a un grupo que incorpora varias caras nuevas.

Con qué caras nuevas llega México al partido

El compromiso también representa el inicio de un nuevo proceso para la selección mexicana, que estará dirigida por Rafael Márquez. El exdefensor, cinco veces mundialista como jugador y antiguo auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el pasado Mundial, asumirá el reto de darle continuidad al trabajo realizado por el 'Vasco' y avanzar en la renovación del combinado nacional.

Publicidad

Posibles alineaciones