Colombia se sube al podio: se quedó con el tercer lugar tras vencer a Italia

La Selección Colombia Sub-20 femenina se quedó con la medalla de bronce de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026, luego de superar a Italia por 4-3 en la tanda de penales.

El partido por el tercer lugar terminó igualado tras los 90 minutos. Italia tomó ventaja en el primer tiempo con un gol de Giada Pellegrino, quien aprovechó un mal despeje de la defensa colombiana y, al minuto 42, sacó un remate de primera que venció a Luisa Agudelo.

Colombia salió al segundo tiempo en busca del empate y aumentó la presión sobre el arco italiano. La recompensa llegó al minuto 62, cuando Sintia Cabezas recibió una asistencia de Mariana Mosquera y consiguió el 1-1.

Con el empate, la Tricolor mantuvo sus opciones de quedarse con el tercer puesto del campeonato. El marcador no volvió a moverse y el ganador de la medalla de bronce tuvo que definirse desde el punto penal.



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Gran victoria de nuestra Selección Colombia Femenina Sub 20 en el partido por el Tercer Puesto en la Copa Mundial de la FIFA 🆚 🇮🇹



🇨🇴 (4) 1-1 (3) 🇮🇹

⚽️ Sintia Cabezas#ConOrgulloColombiano 🇨🇴 pic.twitter.com/h0gCgnvSTx — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 26, 2026

En la tanda, Colombia se impuso 4-3 ante Italia, resultado que le permitió quedarse con el tercer lugar del Mundial Sub-20 femenino.

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La selección colombiana llegó a este encuentro después de caer 3-0 frente a Corea del Sur en las semifinales. Italia, por su parte, también buscaba cerrar su participación en el torneo con la medalla de bronce.

De esta manera, las dirigidas por Carlos Paniagua terminaron su participación mundialista en el podio, después de remontar ante Italia y conseguir la victoria en los penales.