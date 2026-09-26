Colombia reacciona ante Italia y empata el partido por el bronce del Mundial Sub-20

La Selección Colombia Sub-20 femenina enfrenta a Italia con la posibilidad de quedarse con el bronce, tras la derrota 3-0 ante Corea del Sur en las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026.

Las 'cafeteras' llegaron a su último duelo del certamen mundialista ante la 'azzurra' femenina. En la primera parte del compromiso, ambos equipos tuvieron pocas oportunidades, pero las europeas cerraron el primer tiempo con un gol de Giada Pellegrino al minuto 42.

Un baldado de agua fría para Colombia, que en el segundo tiempo salió con la intención de igualar el duelo y buscar la victoria para quedarse con el bronce.

El gol colombiano llegó al minuto 62 por intermedio de Sintia Cabezas, quien aprovechó una asistencia de Mariana Mosquera para devolver a la Tricolor al partido y mantener abierta la posibilidad de conseguir la medalla de bronce.



🇨🇴 Sintia Cabezas equalizes for Colombia.



Italy u20 1-1 Colombia u20 pic.twitter.com/uYWYcEIeDf — CHINEMEREMMA ACTIVE 🦅 (@CHINEMEREMMA993) September 26, 2026

Colombia había comenzado el segundo tiempo por debajo en el marcador, pero salió a buscar con mayor insistencia el arco italiano. La recompensa llegó pasada la hora de juego con la anotación de la jugadora del Olympique de Marsella, una de las futbolistas que ha tenido protagonismo durante el recorrido del equipo nacional en el Mundial.

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¿Cómo fue el gol de Italia?

Las europeas tomaron ventaja en el estadio Miejski LKS, en Lodz, al minuto 42.

La encargada de darle la delantera a la 'azzurra' fue Giada Pellegrino, quien, tras un mal despeje de Colombia, encontró la pelota servida para rematar de primera.

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Con un remate potente, vulneró el arco defendido por Luisa Agudelo, quien se estiró, pero no pudo evitar el tanto que abrió el marcador en Polonia.