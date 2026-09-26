En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Alias 'Araña'
Ecopetrol
Papa en Francia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Colombia reacciona ante Italia y empata el partido por el bronce del Mundial Sub-20

Colombia reacciona ante Italia y empata el partido por el bronce del Mundial Sub-20

Sintia Cabezas apareció en el segundo tiempo para marcar el 1-1 de la Selección Colombia frente a Italia en el partido por el tercer puesto del Mundial.

Selección Colombiana sub 20 femenina.
Selección Colombiana sub 20 femenina.
X: @FCFSeleccionCol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

La Selección Colombia Sub-20 femenina enfrenta a Italia con la posibilidad de quedarse con el bronce, tras la derrota 3-0 ante Corea del Sur en las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Las 'cafeteras' llegaron a su último duelo del certamen mundialista ante la 'azzurra' femenina. En la primera parte del compromiso, ambos equipos tuvieron pocas oportunidades, pero las europeas cerraron el primer tiempo con un gol de Giada Pellegrino al minuto 42.

Últimas noticias

México vs. Colombia.
Fútbol

México vs. Colombia: cuándo y dónde ver gratis el partido amistoso internacional

México vs. Colombia.
Fútbol

Sin rodeos, periodista pronostica el ganador de amistoso entre México y Colombia

Un baldado de agua fría para Colombia, que en el segundo tiempo salió con la intención de igualar el duelo y buscar la victoria para quedarse con el bronce.

El gol colombiano llegó al minuto 62 por intermedio de Sintia Cabezas, quien aprovechó una asistencia de Mariana Mosquera para devolver a la Tricolor al partido y mantener abierta la posibilidad de conseguir la medalla de bronce.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Colombia había comenzado el segundo tiempo por debajo en el marcador, pero salió a buscar con mayor insistencia el arco italiano. La recompensa llegó pasada la hora de juego con la anotación de la jugadora del Olympique de Marsella, una de las futbolistas que ha tenido protagonismo durante el recorrido del equipo nacional en el Mundial.

Publicidad

¿Cómo fue el gol de Italia?

Las europeas tomaron ventaja en el estadio Miejski LKS, en Lodz, al minuto 42.

La encargada de darle la delantera a la 'azzurra' fue Giada Pellegrino, quien, tras un mal despeje de Colombia, encontró la pelota servida para rematar de primera.

Publicidad

Con un remate potente, vulneró el arco defendido por Luisa Agudelo, quien se estiró, pero no pudo evitar el tanto que abrió el marcador en Polonia.

Relacionados

Mundial Femenino Sub-20

Fútbol femenino

Publicidad

Publicidad

Publicidad