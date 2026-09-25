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México vs. Colombia: cuándo y dónde ver gratis el partido amistoso internacional

Para la tricolor será una prueba que sumirá con varios jugadores jóvenes y sin un creativo definido tras los retiros de James Rodríguez y Juanfer Quintero.

México vs. Colombia.
México vs. Colombia.
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

Inicia un nuevo ciclo. La Selección Colombia se enfrentará este sábado a México en un partido amistoso internacional que marcará el comienzo de una nueva etapa para ambos equipos.

Cuándo y dónde ver el partido gratis

El encuentro se disputará a las 8:00 de la noche, hora colombiana, de este sábado, 26 de septiembre. Los aficionados podrán verlo y disfrutarlo gratis a través de la señal del Gol Caracol de Caracol Televisión y de Blu Radio mediante su canal de YouTube, así como en sus deferentes frecuencias radiales e, incluso, en la aplicación Ditu.

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Selecciones con nuevos inicios

El compromiso también representa el inicio de un nuevo proceso para la selección mexicana, que estará dirigida por Rafael Márquez. El exdefensor, cinco veces mundialista como jugador y antiguo auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el pasado Mundial, asumirá el reto de darle continuidad al trabajo realizado por el 'Vasco' y avanzar en la renovación del combinado nacional.

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México tendrá al frente a una Selección Colombia que también atraviesa una etapa de cambios. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta una nueva era después de la salida de James Rodríguez, quien dejó la capitanía del combinado nacional. Ante esta situación, Dávinson Sánchez, defensor del Galatasaray de Turquía, será el nuevo líder dentro del campo y tendrá la responsabilidad de aportar experiencia a un grupo que incorpora varias caras nuevas.

Davinson Sánchez_AFP.jpg
Davinson Sánchez
Foto: AFP

Para el conjunto mexicano, el partido será además una oportunidad para avanzar en el relevo generacional. La ausencia del histórico guardameta Guillermo Ochoa y las situaciones de jugadores como Raúl Jiménez, quien se encuentra lesionado, y Edson Álvarez, actualmente inactivo en el West Ham, abren espacio para nuevos futbolistas. Entre ellos aparecen Gilberto Mora, de 17 años, y Armando González, delantero de 23 años que recientemente emigró al Olympiacos de Grecia.

Colombia, por su parte, llega con una convocatoria que incluye al menos 15 jugadores nuevos y varios futbolistas menores de 23 años. Entre los nombres a seguir aparecen Óscar Perea, de 20 años y jugador del América de México, además de Cámilo Durán, delantero de 24 años que milita en el Celtic de Escocia y busca consolidarse como una alternativa para el ataque de la Selección.

Posibles alineaciones

  • México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Santiago Giménez, Hirving Lozano.
  • Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Richard Ríos, Yaser Asprilla; Carlos Andrés Gómez, Óscar Perea, Luis Javier Suárez.

Recuerde, todas las emociones y novedades de la tricolor las podrá seguir con el equipo deportivo de Blu Radio.

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