Confirmado: este jugador usará la 10 luego del retiro de James de la Selección Colombia

John Arias será el encargado de vestir la camiseta número 10 de la Selección Colombia en el partido frente a México, según la información conocida por Blog Deportivo. El jugador recibió este dorsal luego del retiro de James Rodríguez del combinado nacional y será uno de los nombres llamados a asumir protagonismo en esta nueva etapa del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

La confirmación llegó después de que la periodista Marina Granziera conociera la planilla oficial con la numeración de los futbolistas convocados para el compromiso. Aunque inicialmente se manejó la información de manera reservada, Arias terminó dando una pista en sus redes sociales al publicar una fotografía de cuando era niño en la que aparece utilizando precisamente la camiseta número 10 de Colombia.

De esta manera, el futbolista del Palmeiras -que con la selección usaba el 11- tendrá la responsabilidad de portar un dorsal que durante los últimos años estuvo estrechamente relacionado con James Rodríguez. El número fue uno de los símbolos de la generación que alcanzó el histórico cuarto lugar en el Mundial de Brasil 2014 y que posteriormente tuvo al cucuteño como principal referente creativo de la tricolor.

Jhon Arias // Foto: AFP

Los otros números de camisetas

La nueva distribución de dorsales también dejó otras novedades. Óscar Perea utilizará el número 7 que habitualmente luce Luis Díaz, mientras que Luis Suárez llevará la 9. Kevin Viveros tendrá la 20 (que solía usar Juanfer Quintero), Daniel Arcila recibió la 13 y Juan Manuel Rengifo conservará el 19 que utiliza en Atlético Nacional. Por su parte, Yáser Asprilla fue registrado con el número 22 y Álvaro Montero mantendrá el 24.



Precisamente, Rengifo llega a esta convocatoria con una estadística que llamó la atención en el entorno internacional. De acuerdo con un informe del Observatorio Internacional de Datos y Fútbol CIES, el futbolista aparece como el jugador sub-23 que más tiros asistidos genera por cada 90 minutos en las ligas de Sudamérica, con un promedio de 2,3 remates generados para sus compañeros por encuentro.

Así, el duelo contra México no solamente marcará una nueva presentación de Colombia, sino también el comienzo de una etapa en la que algunos futbolistas empiezan a ocupar los espacios simbólicos que dejaron referentes como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.