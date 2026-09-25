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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Selección Colombia estrenará capitán tras el retiro de James Rodríguez

Selección Colombia estrenará capitán tras el retiro de James Rodríguez

Durante muchos años el volante creativo tuvo en su brazo la cinta de capitán, ahora, con su partida, ese liderazgo lo asume otro referente.

James Rodríguez con la cinta de capitán de Colombia.
James Rodríguez con la cinta de capitán de Colombia.
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: 25 de sept, 2026

La Selección Colombia tendrá un nuevo capitán en la era posterior a James Rodríguez. De acuerdo con la información revelada en Blog Deportivo, Dávinson Sánchez será confirmado como el encargado de portar la cinta en el partido frente a México, que se disputará este sábado a las 8:00 de la noche, en el primero de los compromisos internacionales que afrontará el combinado nacional durante esta fecha.

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El defensor ya ha asumido en diferentes oportunidades la responsabilidad de llevar la cinta de capitán, por lo que su designación no resulta completamente nueva dentro del grupo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo. Sin embargo, en esta ocasión se trataría de una entrega formal de la capitanía y de la vocería del equipo, luego de que James Rodríguez anunciara su retiro de la Selección Colombia.

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Vale recordar que Dávinson tuvo su primera convocatoria con la absulota en el 2016 y, desde entonces, ha estado en los diferentes ciclos de la selección, con distintos entrenadores, por lo que ya conoce cómo es la interna del equipo nacional.

El actual jugador del Galatasary, a sus 30 años, asumirá esta nueva posición de liderazgo tras el adió de James.

Davinson Sánchez en la mira de equipo italiano
Davinson Sánchez en la mira de equipo italiano
AFP

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¿Quién usará la camiseta número 10?

Además de la novedad en la capitanía, otro de los interrogantes que surgieron alrededor del equipo nacional está relacionado con la camiseta número 10 que durante varios años identificó a James. Según la información conocida por Blog Deportivo, John Arias será el jugador elegido para utilizar ese dorsal en el encuentro contra México.

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De esta manera, el mediocampista asumirá simbólicamente una camiseta que ha tenido un peso especial en la historia reciente de la selección, incluyendo al Pibe Valderrama.

El encuentro ante México marcará además el inicio de una serie de partidos para Colombia. Posteriormente, el combinado nacional se medirá con Paraguay y Perú, en una programación que servirá para continuar con la preparación del equipo y consolidar diferentes alternativas dentro del plantel de cara a los próximos desafíos (Copa América y Eliminatoria).

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