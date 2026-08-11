Jhon Arias envía un avión a Chocó con insumos para ayudar a las víctimas del terremoto

El futbolista del Palmeiras y de la Selección Colombia Jhon Arias y su esposa, Alejandra Ayala, anunciaron una iniciativa para apoyar a las personas afectadas por el terremoto que golpeó al departamento del Chocó y otras regiones del país.

Arias, oriundo de Quibdó, explicó que pusieron a disposición recursos propios para enviar un avión hacia la capital chocoana, con profesionales del área de la salud e insumos médicos destinados a atender las necesidades derivadas de la emergencia.

El jugador también aprovechó el mensaje para pedir unidad y solidaridad ante las dificultades que atraviesa su región.

“Como país y como región, cuando estamos unidos somos capaces de salir adelante a pesar de las adversidades”, señaló Jhon Arias.



¿Qué ayuda enviará Jhon Arias al Chocó?

Según explicó el futbolista, el avión llegará a Quibdó con personal médico e insumos para contribuir a la atención de las personas afectadas por el sismo.

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“Hemos disponibilizado de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de salud y cargados de insumos médicos para intentar alivianar un poco también todas las circunstancias de salud que se viven en nuestra región”, explicó Arias.

El futbolista señaló que la decisión surgió ante las necesidades que enfrenta el departamento después del terremoto y aseguró que tanto él como su esposa están dispuestos a aportar dentro de sus posibilidades.

El llamado de Jhon Arias tras el terremoto

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Alejandra Ayala explicó que habilitaron dos cuentas, una en Colombia (Bancolombia – Cuenta de ahorros: 09800005548) y otra en Brasil (PIX Brasil: Email: aguilarayala.ya@gmail.com), para las personas interesadas en apoyar la iniciativa y contribuir con la llegada de ayudas al Chocó.

“Es momento de unirnos, es momento de apoyarnos. Nosotros vamos a disponibilizar dos cuentas, una en Colombia, otra aquí en Brasil, para las personas que quieran apoyarnos”, manifestó Ayala.

La esposa del futbolista explicó que el departamento enfrenta dificultades adicionales por su aislamiento, las restricciones en las vías y las condiciones de acceso a servicios básicos.

“En este momento se necesita toda la ayuda posible. El Chocó sobre todo es un departamento muy aislado, no tiene agua potable, a cada rato cierran las vías, el aeropuerto en este momento está restringido”, precisó.

Durante el mensaje, Arias también expresó su solidaridad con las familias afectadas y pidió mantener la unión durante la emergencia.

“Sabemos que son horas difíciles, horas de mucha incertidumbre, horas de miedo, horas de desesperación”, mencionó el futbolista.