La propuesta de Jackson Martínez a Cuadrado: "Yo anhelo que regrese acá"

Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Millonarios se enfrentaron este martes, 29 de septiembre, por la Liga BetPlay. Previo a este choque, el delantero Jackson Martínez dio unas sentidas palabras, habló de la felicidad de regresar al FPC y su deseo de hacer historia en esta etapa con el Poderoso de la Montaña.

También quedó registrado el fraternal abrazo entre Martínez y Juan Guillermo Cuadrados, los dos que decidieron regresar al FPC en este segundo semestre del 2026, en donde ambos se desearon la mayor suerte del mundo en esta etapa, pero el delantero del DIM le dejó un mensaje: “Espero verlo algún día en Medellín”.

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“Es una alegría inmensa, yo anhelo que Cuadrado regrese a Medellín y espero que eso se dé. Con Carlos Darwin Quintero también tengo un cariño y aprecio enorme, se la persona que es y como jugador lo que ha sido y lo que es. Son dos personas que quiero mucho, con Cuadrado tengo una hermandad y eso permite tener una cercanía más con él”, dijo el delantero.

Jackson Martínez y Cuadrado // Foto: captura de pantalla

Palabras que muchos hinchas del cuadro antioqueño le aplaudieron y apoyaron, deseando que esto se pueda hacer realidad en algún momento pese que la carrera de Cuadrado se encuentra en el cierre tras varios años exitosos por Europa.



“Hoy estoy en una fase en la que me siento mucho mejor. Hablé con el presidente, con Amaranto (Perea), hemos sido honestos, él ya me conoce desde la Selección y hemos sido claros en cómo vamos a llevar este proceso, que para mucha gente será largo, pero si por mí fuera, estaría en el banco para jugar. Vamos a entrenar y estar disponible para cuando el cuerpo técnico lo requiera”, puntualizó Martínez, dejando buenas sensaciones de qué pronto podrá entrar en actividad profesional para volver al FPC, esperando que esta etapa sea histórica para su carrera.