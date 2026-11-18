Aunque todavía no comienzan los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, varios clubes ya trabajan de cara a la temporada 2027 en la conformación de sus planteles y en la planificación deportiva para el próximo año. Uno de ellos es Independiente Santa Fe, que busca mantener una base competitiva y asegurar la continuidad de varias de sus figuras bajo la dirección técnica del uruguayo Pablo Repetto.

Franco Fagúndez ha sido uno de los nombres más importantes del cuadro cardenal en este 2026, por lo que su continuidad se convirtió en una prioridad para las directivas dentro del proyecto deportivo que lidera Pablo Repetto. Sin embargo, las negociaciones no han avanzado de la manera esperada y la situación comienza a generar preocupación entre los aficionados, teniendo en cuenta el protagonismo que ha adquirido el delantero uruguayo en el equipo.

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De acuerdo con Pipe Sierra, Club León, dueño de los derechos deportivos del atacante, rechazó la oferta presentada por el cuadro cardenal, situación que complicaría el deseo de la institución bogotana de mantenerlo en su plantilla. Pese a este primer obstáculo, Santa Fe no renunciaría a la posibilidad de llegar a un acuerdo y continuaría realizando esfuerzos económicos para conseguir que el futbolista permanezca en Bogotá durante 2027.

Franco Fagúndez // Foto: X @SantaFe

“Dentro del entorno de Franco Fagúndez me dicen: ‘El club Santos Laguna de México acaba de rechazar la segunda oferta de Santa Fe porque la considera insuficiente’. Se va a seguir negociando, esto es largo. Seguimos siendo optimistas. La voluntad de Franco es quedarse”, contó Mariano Olsen sobre una situación que mantiene a la expectativa a todos los hinchas cardenales.



En este 2026, Franco Fagúndez ha disputado 29 partidos con la camiseta cardenal, en los cuales ha anotado nueve goles. Pero más allá de las cifras, la presencia del uruguayo ha sido clave en varios momentos importantes para el equipo, incluyendo la eliminación de River Plate en la Copa Sudamericana y partidos determinantes de la Liga BetPlay, en los que el atacante fue protagonista y marcó diferencias en el frente ofensivo.