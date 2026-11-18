Deportivo Pereira empezará a escribir una nueva historia a partir de este 18 de noviembre, día en el cual Stiven Mesa Londoño y Santiago Jaramillo Morán, conocidos como Blessd y Dimelo Jara, se hicieron dueños del equipo como parte del salvavidas de la crisis que atraviesa el cuadro matecaña.

La oficialización de la operación se dará este fin de semana, pero, según se pudo conocer, este miércoles se hizo la firma oficial entre las partes en la capital del Eje Cafetero para cerrar la operación que le dará un nuevo rumbo al equipo.

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También en la operación entró el reconocido Juan Carlos De La Cuesta, conocido por su exitosa etapa como presidente de Atlético Nacional cuando el equipo consiguió la Copa Libertadores en 2016 y disputó el Mundial de Clubes; en el matecaña se desempeñará como vicepresidente, mientras que la cabeza al mando será Dimelo Jara.

Blessd compra el Pereira // Foto: suministrada

En medio de la operación se hicieron los pagos pendientes de septiembre y octubre, entrando aún así en una etapa la institución bajo el liderazgo de Blessd y todo su equipo de trabajo. Los demás detalles serán compartidos en rueda de prensa en donde los nuevos directivos explicarán qué vendrá a continuación en el equipo.



No es la primera vez que el paisa entra en el mundo del fútbol. Hace años tuvo un acuerdo con Atlético Nacional (club del que es hincha) en donde participó en eventos y en la indumentaria, además también es dueño de Vendsyssel FF, equipo que milita en la tercera división de Dinamarca.

A través de su música, el ‘Bendito’ siempre ha sido claro con su pasión por el fútbol ante el sueño frustrado de ser futbolista y por eso gracias al dinero que tiene ahora intenta cumplirlo de otras maneras para tener ese recuerdo de que el deporte estuvo siempre para él, como lo imaginó muchas veces.