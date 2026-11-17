Once Caldas sorprendió en condición de visitante este martes, 17 de noviembre, eliminado a Atlético Nacional de la Copa BetPlay desde la tanda de penales. El resultado generó una ola de criticas contra el técnico Lucas González, quien, en rueda de prensa, pidió disculpa y aseguró que “solo queda aprender de los errores”.

“Hicimos un primer tiempo perfecto, marcamos dos goles que contra el rival que defiende muy bien, que se agrupa muy bien, que espera recuperar la pelota y lo hicimos bien. Pero después un segundo tiempo que no entramos concentrados, que no estábamos como en el primero y de mi lado, asumir la responsabilidad del primer gol (…) Pedirle disculpas al hincha porque es una hinchada fiel, que siempre nos apoya, siempre está presente tanto de local como visitante y queríamos darles una alegría”, expresó Franco Armani sobre la derrota, asegurando que parte del futbol son estos resultados.

Foto: X @nacionaloficial

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Por su parte, González aseguró que entiende que este tipo de resultados no pueden suceder y se deben corregir estos errores con el inicio de los cuadrangulares para tener “una gasolina renovada”. Dijo que los cambios se hicieron para recuperar el control de la pelota, pero el empate del rival llegó muy rápido para dañar todos los planes.

“Si queremos ser campeones tenemos que ver la forma de encajar menos goles. Empezamos un nuevo torneo de seis partidos, tenemos una ventaja pequeña (…) En los goles que nos marcan tengo algo que me molesta que es perder el control de juego. Por alguna razón, debemos ver el partido, el fútbol es emocional y se junta esa reacción, te sientes nervioso, incomodo y cambia esa sensación de dominio. Hay que evaluar el por qué”, puntualizó.



Atlético Nacional se volverá a enfrentar a Once Caldas el próximo sábado, 21 de noviembre, en el inicio de los cuadrangulares finales.